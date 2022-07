Le "Car Thing" n'a pas trouvé le succès, Spotify arrête les frais

Spotify ne fabrique plus son "Car Thing", un accessoire pour tableau de bord qui facilite l'utilisation du service de streaming dans votre véhicule. Cette annonce a été faite lors de la publication des résultats d'hier pour le compte du deuxième trimestre fiscal 2022.

Selon le communiqué, la marge brute de Spotify a été négativement impactée par la production du Car Thing lancé il y a quelques mois seulement. Si la société n'a pas trouvé le succès dans le domaine du matériel, elle se porte bien dans le domaine des logiciels. Sa base d'utilisateurs reste élevée avec 188 millions d'abonnés payants.

Un porte-parole de Spotify a déclaré à Tech Crunch :

L'objectif de l'exploration de Car Thing par Spotify était de mieux comprendre l'écoute en voiture, et d'apporter l'audio à un plus grand nombre d'utilisateurs et de véhicules. En raison de plusieurs facteurs, dont la demande de produits et des problèmes de chaîne d'approvisionnement, nous avons décidé d'arrêter la production des unités Car Thing. Les appareils existants fonctionneront comme prévu. Cette initiative a permis de dégager des enseignements utiles, et nous restons concentrés sur la voiture comme un endroit important pour l'audio.