L'application Yuka condamnée par la Fiac

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

3

Peut-être connaissez-vous déjà l'application Yuka, très populaire sur nos téléphones, sur l'App Store et le Play Store. Quel est son rôle ? Cette dernière scanne tout simplement les produits de notre quotidien, et plus particulièrement la nourriture, afin d'afficher une note et d'indiquer les points forts et points faibles des aliments et des plats.



Récemment, la Fiac (Fédération française des industries des aliments conservés) vient de condamner l'application malgré tout, pour cause de dénigrement.

La Fiac s'en prend à Yuka pour dénigrement

Disponible depuis 2017, l'application Yuka continue de s'étendre avec plus de 15 millions de téléchargements annoncés en janvier 2020. Le but est très simple, les utilisateurs scandent les codes-barres et reçoivent des retours sur les différents produits comme les addictifs dangereux, le surplus de sel ou de sucre et bien d'autres.



Seulement, un article publié sur leur blog semble problématique, puisque la Fiac (Fédération française des industries des aliments conservés) a poursuivi la firme pour la note intitulée « Halte aux emballages toxiques ».



Dedans, les conseils demandent d'éviter les aliments dans l’aluminium et la conserve, ce qui n'a pas plu à la fédération : cette dernière estime que se servir de l'avis d'une seule nutritionniste n'est pas sérieux et provoque un amalgame.



Le 5 mars dernier, la justice a donné raison à la Fiac :

La tonalité des propos contenus dans le blog manque de mesure par une généralisation abusive relative à tous les emballages dans lesquelles les aliments sont conservés ; que l’information transmise par l’article litigieux manque aussi de base factuelle suffisante, qu’elle se fonde sur une source unique, laquelle est citée à mauvais escient et interprétée de manière extensive.

Résultat, Yuka doit modifier ses propos et payer la somme de 3 000 euros à la Fiac.



Source

Télécharger l'app gratuite Yuka