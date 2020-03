Les Powerbeats 4 sont officiels à 149,95€

Il y a 44 min (Màj il y a 7 min)

Medhi Naitmazi

Réagir

Les Powerbeats 4 aperçus à plusieurs reprises depuis quelques semaines, sont enfin officiellement en vente sur Beats.com. Si Apple n’a pas encore fait de communiqué en bonne et due forme, cela ne saurait tarder. D’ailleurs aura-t-on droit à une semaine d’annonces comme l’an dernier avec plusieurs nouveaux produits Apple ?

Les Powerbeats 4 sont en vente à moins de 150€

Les revendeurs de Walmart avaient donc vu juste, les Powerbeats 4 sont bien vendus à moins de 150€, soit 149,95€.



Il s’agit tout simplement d’une déclinaison des Powerbeats Pro apparus l’an dernier avant les AirPods Pro. Les Powerbeats 4 héritent de la même élégance et des mêmes performances d’après Apple. Ils sont également résistants à l’eau et la transpiration.

Finalement, la différence se fait sur le port des écouteurs. D’un côté vous avez les Pro qui sont complètement sans fil et de l’autre, les Powerbeats 4 qui sont reliés entre eux. Plus pratique pour les sportifs peut-être ou pour les étourdis.



Comme attendu les progrès se font aussi sur l’autonomie avec 15 heures contre 12 sur le modèle Powerbeats 3, une charge rapide via Lightning pour avoir 1h30 en 5 minutes et Dis Siri qui fait son apparition, tout comme Audio Sharing pour écouter à deux.



Pour parfaire le tout, on rappelle que le prix de 149,95€ représente une baisse significative de 50€ par rapport au modèle précédent.



Decouvrez les Powerbeats 4 sur le site officiel.



PS : il faudra certainement iOS 13.4 pour en profiter.