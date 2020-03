La AltConf 2020 est annulée

Medhi Naitmazi

Contrairement à chaque année, les perdants de la loterie Apple pour la WWDC ne pourront pas se rabattre sur la AtlConf, la conférence alternative qui accueille souvent de grands noms du jailbreak comme Saurik qu'on avait rencontré en 2014.



Alors que l’an passé, les organisateurs avaient proposé des événements satellites à Londres, Berlin, Madrid et Paris, en plus de San José, le Coronavirus fait tout capoter en 2020.

Altconf : rendez-vous en 2021

Rob Elkin, l’organisateur de la AltConf depuis le début, vient de publier un long billet sur Medium afin d’expliquer les raisons du retrait :

Malheureusement, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il ne serait ni prudent ni sûr d’organiser des événements AltConf en 2020. C’est un choix difficile à faire, mais la sécurité de notre équipe, de nos participants et du public dans son ensemble est notre priorité absolue.



Alors que le virus continue de se propager dans le monde, nous devons tous faire ce que nous pouvons pour réduire la propagation et aplanir la courbe d'exposition pour donner aux systèmes de santé les meilleures chances de riposter. Et pour ce faire, l'une des meilleures armes dont nous disposons est d'éviter les rassemblements publics.



Nous avons longuement réfléchi à la meilleure façon de réagir à cette situation, y compris si nous devions nous tourner vers une conférence virtuelle uniquement, comme le prévoient Apple, Google, Facebook et Microsoft.

Rob dévoile que, pour 2020, la conférence alternative devait être la plus grosse jamais organisée dans 8 villes satellites avec donc Paris, Londres, Berlin et Madrid, mais aussi Lisbonne, New York, Tokyo et São Paulo.



Bien que les organisateurs aient pensé à des solutions de repli, Rob termine en indiquant que la AltConf est complètement annulée, il n’y aura même pas de vidéo en ligne pour les développeurs.



Normal me direz-vous, Apple a déjà prévu de réaliser sa WWDC 2020, non pas à San José aux États-Unis, mais en ligne depuis ses bureaux à Cupertino.



Pour mémoire, la WWDC s'est déroulée du 3 au 6 juin 2019, nous attendons désormais la date pour celle de cette année.