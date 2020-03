Sport et confinement : les meilleures applications pour rester en forme

Il y a 26 min

Guillaume Gabriel

Réagir

Pendant cette période de confinement, il est difficile de faire du sport en restant chez soi : manque de matériel, de place ou de motivation, il est pourtant indispensable de bouger.



Selon le ministère des Sports, une pratique minimale d’activités physiques dynamiques est recommandée, correspondant à 1 heure par jour pour les enfants et les adolescents, et à 30 minutes par jour pour les adultes.



Des applications sont disponibles sur l'App Store pour des exercices simples, mais efficaces, pour sportifs débutant ou confirmés. Nous en avons sélectionné quelques unes :

Des applications iOS pour faire du sport chez soi

Be Sport (App, iPhone / iPad, v1.9.7, 28 Mo, iOS 10.0)



Convaincu que le sport change les vies, Be Sport rassemble toutes celles et ceux qui aiment, pratiquent et font le sport au quotidien.



Des compétitions locales aux événements professionnels, plus besoin de faire le choix, tout est déjà sur Be Sport !



Des centaines d’articles tous les jours provenant de milliers de sources afin de suivre athlètes, équipes et compétitions de tous niveaux et de tous sports, au plus près de l’action.



Le Ministère des Sports lancent un programme gratuit avec l'application Be Sport pour des exercices journaliers. Télécharger l'app gratuite Be Sport





Sworkit (App, iPhone / iPad, v10.0.10, 175 Mo, iOS 11.0, Nexercise)



Sworkit vous permet de créer et de suivre des entraînements personnalisés en vidéo:

- Choisissez parmi les catégories Force, Cardio, Yoga et Étirement

- Sélectionnez une durée comprise entre 5 et 60 minutes.

- Suivez la vidéo du coach pour savoir exactement ce vous devez faire !



Enfin ! Des entraînements personnalisés qui s’adaptent à votre emploi du temps et vos objectifs plutôt que de devoir ajuster votre agenda pour faire du sport. Entrainez-vous où que vous soyez, au moment que vous désirez, sans nécessiter d’équipement.



Gratuit pendant 7 jours, Télécharger l'app gratuite Sworkit





FizzUp (App, iPhone / iPad, v2.10.1, 185 Mo, iOS 11.2, Fysiki)



Grâce à FizzUp, vous pourrez vous entraîner à la maison, avec ou sans matériel ! Retrouvez la forme grâce à nos plus de 100 programmes, et en réalisant des entraînements de seulement 20 minutes par jour. Parfait pour vous mettre au sport et devenir la meilleure version de vous-même !!



Cette application est celle des sportifs ou non sportifs qui veulent faire de l’exercice, retrouver la forme, sans enchaînements de mouvements trop complexes ni d'exercices qui requièrent du matériel. Vous pourrez retrouver la forme à votre rythme et depuis chez vous.



4,99€ la semaine, 12,99€ le mois. Télécharger l'app gratuite FizzUp





Nike Training Club (App, iPhone, v6.9.0, 169 Mo, iOS 12.0)



Bienvenue sur l'application Nike Training Club, votre coach personnel ultime. Restez en forme grâce à plus de 185 entraînements gratuits et variés pendant lesquels nos coachs Nike de renommée internationale mettront tout votre corps à l'épreuve (du renforcement à l'endurance en passant par la mobilité et le yoga).



Si vous avez besoin de structure, nos programmes d'entraînement personnalisés s'adaptent à vous et à votre emploi du temps pour vous permettre d'obtenir une bonne fois pour toutes le corps dont vous rêvez, que vous soyez un sportif confirmé ou un débutant.



Comme dit plus haut, certains programmes sont gratuits, mais pour aller plus loin, il faut débourser 15,99€ par mois. Télécharger l'app gratuite Nike Training Club





BeStrong (App, iPhone / iPad, v1.4.1, 61 Mo, iOS 9.0, Kataleya)



BeStrong est LE support unique pour accompagner toute personne qui souhaite une transformation complète.

BeStrong prend en compte ton niveau, tes préférences et tes spécificités pour te proposer un programme adapté à ton profil et tes objectifs. Un tout-en-un : nutrition, programmes, vidéos et conseils !



Abonnement mensuel à 14,99€ ! Télécharger l'app gratuite BeStrong





Seven (App, iPhone, v9.2, 287 Mo, iOS 12.0, Perigee)



Vous n'avez pas le temps pour pratiquer de longues séances de sport ? L'application Seven se base sur des études scientifiques afin de procurer un maximum de bénéfices avec le moins de temps possible.



Vous voulez Retrouver la forme, Perdre du poids, ou Devenir fort ? À vous de choisir, et l'application vous concoctera un programme selon vos envies, le tout, avec des petites séances pour ne pas perdre trop de temps !



Pour des programmes encore plus complets et précis, il faudra passer par des achats intégrés... Télécharger l'app gratuite Seven