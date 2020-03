Molotov : 50 chaines gratuites pour le confinement !

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Que ça soit Canal+ ou les FAI, tout le monde est généreux en ce qui concerne les contenus gratuits. Cette pratique est principalement pour que vous restiez chez vous et que vous ne sortiez pas pendant cette période de confinement (qui s'annonce très longue). Le fondateur de Molotov Jean-David Blanc a annoncé à son tour le geste de générosité de son application Molotov TV.

Molotov dévoile les chaines offertes

Entre Netflix, Amazon Prime Vidéo, Apple TV+, Popcorn Time, Canal+ offert, il est clairement impossible de manquer de streaming ou de s'ennuyer devant sa TV !

Molotov vient de dévoiler son plan confinement pour aider ses utilisateurs à passer le temps comme ils le peuvent.

C'est sur BFM Business que le fondateur de Molotov TV a expliqué que "tous les utilisateurs de son app quelques soit leur abonnement", ont dès maintenant accès à une tonne de chaines (normalement payante) qui passent gratuites à l'occasion de cette difficile période.

Dans ces chaines ont retrouve RTL9, Comedy Central, Paris Première, TCM Cinéma, Paramount Channel, Action ainsi qu'énormément de chaines pour enfants et adolescents, ainsi que des chaines de découvertes (comme Histoire, Science et vie) et de cinéma.

Avec cette opération, Molotov TV devrait attirer un grand nombre d'utilisateurs et par la même occasion avoir beaucoup de nouveaux clients sur des packs payants une fois que tout sera terminé !

Les chaines sont disponibles dans le bouquet Molotov depuis cet après-midi.



Mise à jour 20/03/2020 - 18h05 : Visiblement les explications dans l'article ne semblent pas avoir été assez précises. La gratuité des chaines s'appliquent à ceux qui ont déjà un abonnement sur Molotov TV, pour faire plus simple il vous faut au minimum l'abonnement "Molotov Plus" qui est offert le premier mois puis qui passe à 4€/mois une fois la période d'essai terminée.

