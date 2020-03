Les nouvelles applications : True Wine, Posity, Shortlist

Posity (App, iPhone, v1.0.3, 31 Mo, iOS 11.2, Bloomy Lab)



Le monde évolue rapidement et ne ralentira pas.



Nous essayons donc d'accélérer pour correspondre au rythme de l'action qui nous entoure. Nous sommes trop occupés avec trop de choses mais avons trop peu de temps. Nous restons debout jusqu'à 3 heures du matin en essayant de répondre à tous les e-mails. Twitter, Facebook, Instagram... Nous lisons les sites Web d'actualités pour nous assurer de rester à jour. Et nous perdons notre concentration chaque fois que nous entendons le bip ou la vibration d'un nouveau message texte.



Mais essayer de tout attraper est contre-productif. À l'heure actuelle, nous savons tous que le multitâche ne fonctionne pas à moins que deux choses que vous faites n'imposent pas les mêmes parties de votre cerveau. Jamais auparavant il n'a été aussi crucial d'être fondé et intentionnel et de savoir ce qui est important. Et jamais auparavant il n'a été aussi vital de dire «non».



La posture est un mélange de pleine conscience, de journalisation et de vous poser les bonnes questions. Et si vous restez cohérent, l'application peut vous aider à mieux comprendre les choses sur lesquelles vous devriez vous concentrer. Les fonctionnalités incluent des listes de focus et d'ignorance, une saisie d'humeur rapide et facile, des rétrospectives quotidiennes, des citations de motivation et plus encore.

