Apple remplace les commandes d'anciens iPad Pro par les nouveaux

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Guillaume Gabriel

En début de semaine, Apple a dévoilé son nouvel iPad Pro 2020 avec un scanner LiDAR, une double caméra arrière, sa puce A12Z Bionic et son nouveau Smart Keyboard appelé Magic Keyboard.



Une bien belle nouvelle pour les consommateurs qui attendaient cette mise à jour pour passer à la caisse et s'offrir une véritable tablette professionnelle puissante.



Et la belle surprise, c'est qu'Apple a décidé de remplacer les commandes d'anciens iPad Pro par cette fameuse nouvelle version.

Apple remplace l'ancien iPad Pro par le nouveau

La venue de ce nouvel iPad aurait pu faire des malheureux : ceux qui ont décidé d'acheter l'ancienne version de l'iPad Pro, quelques semaines.jour avant la présentation de la tablette dans sa version 2020. Cependant, Apple semble vouloir faire un geste pour ces derniers, puisque les clients ont reçu un mail leur indiquant une modification de leur commande, en précisant que finalement, c'est le nouvel iPad Pro qui serait dans le carton de livraison.



Si cette décision peut paraitre logique, il faut savoir que ce n'est généralement pas la politique de la Pomme de faire des gestes comme celui-ci. On imagine alors que ce changement fait face aux retards de livraison, certainement liés à une production qui tourne au ralenti à cause du coronavirus.



