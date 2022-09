Apple ne remplace plus tout l'iPad Mini 6 pour changer la batterie

Apple soigne ses marques du côté du SAV. Après avoir fait en sorte que le dos des iPhone 14 soit indépendant de la carte-mère, elle a mis à jour sa politique pour l'iPad mini de sixième génération qui permettra aux clients de faire remplacer leur batterie sans se voir remettre un appareil de remplacement.

Un détail qui change tout

Actuellement, si un client possédant un iPad souhaite faire remplacer sa batterie, les Apple Stores, les prestataires de services agréés et les centres de réparation n'ont d'autres choix que de lui remettre un appareil de remplacement au lieu de simplement changer la batterie de son iPad d'origine. À partir d'aujourd'hui, les clients de l'iPad mini 6 pourront faire remplacer uniquement leur batterie, gardant ainsi leur tablette et leurs données.

Cette nouvelle politique ne s'applique qu'à l'iPad mini de sixième génération, mais d'autres iPad pourraient suivre dans les semaines et mois à venir. Selon le contexte, la nouvelle politique pourrait désavantager certains clients. Auparavant, les clients qui avait mis quelques "coups" à leur iPad pouvait profiter d'un appareil tout neuf en venant faire changer leur batterie.



À noter enfin que, pour l'instant, cette nouvelle politique n'est appliquée que dans les centres de réparation du monde entier, et non dans les Apple Stores ou chez les prestataires de services agréés. Si vous êtes dans ce cas, sachez que le coût reste fixé à 109€ pour changer la batterie de l'iPad mini 6.