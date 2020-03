Demandez à Siri si vous avez le Coronavirus

Medhi Naitmazi

L’épidémie de Coronavirus est loin d’être terminée et, après la vidéo du gouvernement qui tourne en boucle sur les services d’Apple, la firme à l’iPhone a doté Siri de nouvelles capacités afin d’aider les utilisateurs à déterminer s’ils sont infectés par le Covid-19. Évidemment, c’est moins précis qu’un dépistage ou même qu’une app comme HeartWatch.

Siri, le docteur virtuel

Pour le moment réservé aux américains, la nouvelle fonctionnalité de Siri se déclenche si vous lui demandez si vous avez le Coronavirus.



Ensuite, l’assistant virtuel d’Apple vous posera plusieurs questions. La première étant : « Avez-vous la fièvre, une toux sèche ou des difficultés respiratoires ? ».



Selon la réponse de l’utilisateur, Siri s’enquerra de savoir si vous avez été au contact d’une personne testée positif.



A la fin, Siri prescrira quelques conseils comme rester chez soi ou contacter un médecin. Le malin propose même des apps à télécharger...



D’après Apple, Siri prend ses informations auprès du Service de santé publique des États-Unis et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.



Chez nous, Siri renvoie simplement sur le site du gouvernement quand on lui pose la même question.



Qui a déjà posé des questions médicales ou spéciales à Siri ? Partagez les réponses quand elles sont originales ou intéressantes !