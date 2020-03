L'Apple Watch est libérée des taxes douanières

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

Lors de l'annonce de la mise en place des taxes douanières pour la production Made in China, Apple avait demandé au Bureau du représentant américain au commerce de faire plusieurs exceptions par rapport à certains de ses produits. Si Apple a obtenu déjà pas mal de réponses favorables, c'est au tour de l'Apple Watch d'être exonéré des taxes à la frontière américaine.

Apple est soulagé

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n'est pas complètement terminée, en réalité elle est juste en "pause". Le gouvernement américain (suite a un accord trouvé avec la Chine) a décidé de suspendre la totalité des taxes de produits fabriqués en Chine. Cependant, cette suspension est temporaire et reprendra probablement une fois que le Covid-19 sera passé.

Malgré ce temps mort, Apple en profite pour avoir le maximum d'exception de taxe douanière pour ses produits, puisque la firme de Cupertino se projette déjà dans l'avenir quand la guerre commerciale entre les deux pays reprendra.

Qu'est-ce que Apple a avancé pour avoir l'exception ?

Derrière ces idées et ces démarches, il y a une tonne d'avocats qui savent exactement quel motif utiliser pour avoir une réponse favorable. Apple a utilisé l'argument que l'Apple Watch est un appareil électronique grand public qui "n’est pas stratégiquement important ou lié au programme Made in China 2025 ou à d’autres programmes industriels chinois".

La firme de Cupertino a également affirmé que pour l'Apple Watch, il n'y avait pas d'autres solutions que produire en Chine. Aucun partenaire n'a été trouvé à Taiwan, en Inde ou aux États-Unis pour répondre à la demande pour l'année 2020.



Ces arguments auront été suffisant pour que le Bureau du représentant américain au commerce accepte de supprimer les taxes douanières pour la montre connectée d'Apple.

Pour rappel, tout a commencé le 1er septembre 2019 quand Donald Trump et le reste de son administration ont mis en place des taxes douanières à hauteur de 15%. Apple avait annoncé avec déception de ne pas faire payer cette taxe aux consommateurs, mais de la prendre en charge sur sa marge de bénéfice. Cela a duré que quelques mois, puisque Donald Trump a signé un accord commercial avec la Chine le 15 janvier 2020.



