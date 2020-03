Free Mobile augmente le débit si vous êtes en débit réduit

Il y a 4 heures

Julien Russo

Dans la majorité des forfaits mobiles en France, vous avez un quota de Go quand vous le dépassez, votre opérateur bride volontairement la vitesse de la connexion pour limiter votre présence sur l'antenne relais à proximité de votre position. Un système mis en place depuis plus de 10 ans qui permet d'éviter les abus de data qui pourrait saturer une antenne. Chez Free Mobile ce système existe aussi pour certains forfaits, mais en période de crise sanitaire, les choses changent !

Le débit réduit passe de 128 Kbit/s à 1 Mbit/s

Après le passage de l'enveloppe de data de 50 Mo à 1 Go pour le forfait à 2€/mois (0€ pour les abonnés Freebox), Free Mobile fait un geste supplémentaire pour ses millions d'abonnés qui sont actuellement en confinement à domicile. Certains consomment que 2 à 3 Go par mois et d'autres sont des "datavores", comprenez par là des gros consommateurs de 4G.



Free Mobile propose en ce moment deux forfaits avec une enveloppe data. Il s'agit de son offre "Série Spéciale" qui offre en ce moment 50 Go et de son forfait illimité à 19,99€/mois (pour les non abonnés Freebox) qui offre 100 Go. Sur chacun de ces forfaits, quand vous dépassez ce quota de Go, votre débit est réduit à 128 Kbit/s. Suite à cette situation exceptionnelle que nous vivons en France, l'opérateur a décidé de passer à 1 Mbit/s (soit un débit 8x supérieur), ce qui permettra d'avoir une meilleure rapidité en cas de débit réduit.

Cet ajustement se fait dès aujourd'hui pour l'ensemble des abonnés Free Mobile. Il n'y a aucune action à effectuer depuis l'espace abonné, l'opérateur de Xavier Niel a annoncé que cela se faisait automatiquement. Il s'agit là d'une facilité à la fois pour la navigation sur le smartphone, mais aussi pour les partages de connexions au cas où votre box internet soit en panne !

C'est la deuxième initiative de Free Mobile en moins de deux semaines. Même si ce n'est pas grand-chose, c'est un geste qui fait plaisir et qui permet un meilleur confort dans l'utilisation de son forfait.

Pour information, si vous souhaitez savoir où vous en êtes dans votre consommation, il suffit d'appeler le 555 depuis votre smartphone Free Mobile pour avoir le suivi conso via SMS.



