L’iPad Pro 2018 est aussi puissant que l’iPad Pro 2020

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

5

Oups, voilà qui risque de ne pas faire plaisir aux Apple Addicts. La dernière tablette d’Apple, l’iPad Pro 2020 ne fait pas mieux que son prédécesseur, l’iPad Pro 2018.



En termes de performances, les deux appareils sont au coude à coude, alors même qu’Apple a inauguré une nouvelle puce A12Z. Pour mémoire, la version de 2018 est basée sur un processeur A12X.

Apple n’a pas (beaucoup) modifié sa puce A12

Les nouveaux iPad Pro étaient censés être plus performants, ils ne font guère mieux que les modèles d’il y a un an et demi.



Un client a déjà reçu sa tablette et a réalisé un benchmark sur Geekbench 5 qu’il s’est empressé de partager sur Reddit. Résultat, des chiffres très proches de ceux de l’iPad Pro 2018.



Le modèle 11 pouces 2020 obtient un score de 1 114 en monocore et 4 654 en multicore. Le même modèle version 2018 obtenait respectivement 1 113 et 4 607 points. Un gain inférieur à 1% que personne ne remarquera.



Pour cause, le nouvel iPad Pro et sa puce A12Z affichent toujours 8 cœurs cadencés à 2,48 GHz.



Au delà des calculs purs, l’iPad Pro 2020 s’en sort tout de même mieux sur la partie graphique avec un gain de 9% grâce à son cœur supplémentaire sur la partie GPU. Un petit réconfort pour les joueurs et les capacités AR de la tablette qui a inauguré un capteur Lidar.



Décevant n’est-ce pas ?



Voici les infos du benchmark :