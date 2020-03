Pro Camera by Moment : une version 4.0 avec plein de nouveautés

Hier à 22:28 (Màj hier à 22:28)

Guillaume Gabriel

Réagir

Sortie en 2014, l'application Pro Camera by Moment (v4.0.0, 107 Mo, iOS 11.0) rencontre un certain succès chez les utilisateurs d'iPhone, et vu les nombreuses fonctionnalités, on comprend pourquoi.



Dans son application, le studio Moment a intégré des contrôles manuels, le Slow Shutter ou encore le Motion Blur pour que les photographes et vidéastes trouvent en elle le parfait tout-en-un.



La belle nouvelle, c'est que la version 4.0, une mise à jour majeure, vient de pointer le bout de son nez.

Pro Camera passe la quatrième

Pro Camera by Moment est très connu pour ses fonctionnalités de time-lapse, et c'est pour cela que la grosse mise à jour intervient :

Notre nouvelle fonction time-lapse apporte le meilleur du time-lapse (intervalles de réglage) avec le meilleur de l'obturation lente (traînées lumineuses et flous). Nous les avons combinés en une expérience facile à utiliser pour que tout le monde puisse commencer à filmer des intervalles de temps sur son téléphone. Vous choisissez les intervalles, le nombre de prises de vue, le type de flou et nous vous indiquons la durée d’enregistrement. Toutes vos photos sont regroupées en une seule vidéo que vous pouvez exporter vers n'importe quel type de paramètre que vous souhaitez… y compris 4K.

Si vous aimez la photo, vous allez adorer cette application, qui permet de nombreux réglages manuels !

Télécharger Pro Camera by Moment à 6,99 €