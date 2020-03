Apple offre 3 mois gratuits sur Logic Pro X et Final Cut Pro

Il y a 2 heures

Alban Martin

Logic Pro X et Final Cut Pro sont deux logiciels signés Apple à destination des professionnels sur macOS. Reconnus mondialement pour leur qualité et leur accessibilité, ils profitent désormais d'une période d'essai de 90 jours au lieu de 30. Probablement un geste supplémentaire face au confinement.

Une période de gratuité étendues pour les logiciels de montage d'Apple

Logic Pro X est un logiciel de production et montage musical. Présent dans de nombreux studios, il vous permet une multitude de choses.

Un exemple ? La synchronisation automatique du timing avec Smart Tempo. Vous pouvez également utiliser des Brush Drum Kits et Drummers pour ajouter un style roots ou jazzy à vos morceaux. Logic Pro X est un logiciel complet avec des outils qui vont doper votre créativité.



En ce qui concerne la gratuité, c’est une première. Le logiciel de musique ne proposait en effet aucune version d’essai jusqu’à présent. Voilà qui va ravir les producteurs et compositeurs en herbe.

Télécharger Logic Pro X à 229,99 €



L'autre logiciel professionnel "Made in Apple" est Final Cut Pro X. Dédié au montage vidéo, il propose des outils puissants pour gérer plusieurs pistes vidéos, audios, plans et autres. On peut par exemple citer le support de 64 angles de caméra en simultané.



Jusque-là, la durée de la période d'essai était de 30 jours. Apple la triple donc également pour tout le monde, même si seul le site américain reporte actuellement ce changement.



Par contre, dans les deux cas, les versions gratuites d'essai ne seront pas à télécharger sur le Mac App Store mais sur le site d'Apple directement.

Télécharger Final Cut Pro à 329,99 €