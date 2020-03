Bug : Safari ne permet plus de rechercher le signe "+" sur iOS 13.4

William Teixeira

Comme on dit, c'est souvent les plus petits bugs qui passent entre les mailles du filet des bêta. Depuis la dernière version d'iOS 13.4, plusieurs utilisateurs ont remarqué qu'il n'était plus possible de faire une recherche internet sur Safari avec le signe "+". Celui-ci n'apparait tout simplement plus une fois la recherche validée.

Un bug très étrange

Sur Safari il y a deux solutions pour faire une recherche internet, soit vous pouvez la saisir dans la barre URL (où vous entrez l'adresse du site) ou soit vous pouvez directement aller dans le moteur de recherche que vous avez l'habitude d'utiliser.

Le plus pratique c'est directement depuis la barre URL. Sauf que depuis la dernière version d'iOS, le signe "+" n'est plus pris en compte. Celui-ci est supprimé une fois que vous lancez la recherche.

Nous avons fait le test avec le mot "Canal+" et effectivement à la saisie ça prend en compte, mais dès que la recherche est validée, le "+" disparait.

Heureusement Google comprend malgré tout, puisque le plus important reste le mot en lui-même. Mais visiblement ça n'est pas toujours le cas...

Quand on entre "Disney+" ou "Apple TV+", nous avons le site de Disney au lieu du service de streaming et pour le second nous avons les pages commerciales pour acheter l'Apple TV.



Ce bug concerne tous les iPhone, iPad et iPod Touch qui ont installé iOS 13.4. Certaines personnes l'ont aussi sur macOS 10.15.4, nous avons testé et rien n’a signalé de notre côté.

D'après 9to5mac qui a découvert ce bug, il s'agirait d'un problème dans l'encodage des URL.