Un nouveau concept d'iPhone 12 Pro avec capteur LIDAR

Il y a 1 heure

Alban Martin

2

Le futur iPhone 12 et sa version haut de gamme, l'iPhone 12 Pro, vont arriver avec probablement un peu de retard. Même si ce n'est pas acté, tout comme le nombre de modèles (3 ou 4 selon les rumeurs), nous connaissons déjà les contours du tout premier iPhone 5G. Et quoi de mieux qu'un nouveau concept pour l'illustrer ?

Le capteur LIDAR sur iPhone 12

Comme sur le dernier iPad Pro 2020, Apple va sans doute ajouter un capteur LIDAR à l'arrière du téléphone, pour améliorer grandement l'expérience en réalité augmentée, ainsi que la photographie. Le mode portrait devrait être le grand gagnant avec une gestion de profondeur plus fine notamment.

Autre nouveauté certaine, hormis la puce A14 gravée en 5nm, le nouveau design façon iPhone 4 qui est revenu justement avec l'iPad Pro 2018 et reconduit cette année. Plus carré, l'iPhone 12 sera aussi plus fin et plus sobre. On s'attend à un coloris bleu marine très profond et une encoche réduite voire supprimée. Par contre, le concept présenté n'a pas pris le parti d'un design plus plat et anguleux. Nous verrons bien.



Enfin, au rayon des fortes probabilités, Apple devrait équiper ses iPhone 12 Pro avec un tout nouvel écran OLED 120 Hz, ainsi qu'un modem 5G amélioré par rapport à l'iPhone 12 classique. Les deux partageront d'autres évolutions comme la recharge inversée ou un gain de pixels sur les appareils photos. Le tout sera mis en valeur par iOS 14 qui promet déjà pas mal de changements.



Quelle est la nouveauté la plus attendue sur l'iPhone 12 selon vous ?