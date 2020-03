Les différences entre l'iPad Pro 2018 et l'iPad Pro 2020

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Les ressemblances entre l'iPad Pro 2018 et 2020 sont très importantes, au niveau du design comme des caractéristiques. Beaucoup de personnes se demandent, vaut-il mieux acheter l'iPad Pro 2018 avec un tarif plus avantageux ou investir dans le dernier modèle qui a été lancé tout récemment ? On a envie de vous dire que le nouvel iPad Pro vaut le coup, mais tout dépend de vos besoins !

iPad Pro 2018 VS iPad Pro 2020 : le comparatif !

Dans cette comparaison nous allons nous intéresser qu'à l'iPad Pro 12,9 pouces. Quelles sont les réelles différences entre la génération sortie en 2018 et celle fraîchement lancée par Apple ?

La finition et les capacités

Sur ce point-là, rien n'a changé, Apple a souhaité renouveler les couleurs habituelles. Comme la version de 2018, on retrouve le Gris Sidéral et l'Argent, des couleurs "basiques" qui trouvent facilement leur public.

En ce qui concerne le stockage, petit changement pour l'iPad Pro 2020. En effet celui-ci ne propose plus la capacité 64 Go, c'est désormais du 128 Go minimum. Si vous souhaitez plus de stockage, vous avez sur les deux modèles les capacités 256 Go, 512 Go et 1 To.



Avantage : L'iPad Pro 2020 offre un minimum de stockage plus intéressant.



L'écran

Concernant l'écran, il n'y a rien qui change (encore une fois). L'iPad Pro 2020 possède du Liquid Retina avec du Multi-Touch rétroéclairé par LED. L'écran est également accompagné de la technologie IPS qui permet d'obtenir des résultats améliorés dans l'angle de vision et dans les rendus des couleurs.

Tous ces caractéristiques, l'iPad Pro 2018 les possède aussi.

La résolution est elle aussi identique sur les deux générations, puisqu'on retrouve du 2 732 x 2 048 pixels à 264 pixels par pouce.



L'iPad Pro 2018 comme celui de 2020 ont étagement la Technologie ProMotion qui permet une fréquence de rafraîchissement de l'affichage de 120 Hz. Une technologie qui rend l'appareil plus fluide et les jeux deviennent plus immersifs grâce à leur réactivité époustouflante.



Égalité : Si votre principal critère est une qualité d'écran supérieur avec l'iPad Pro 2020, c'est inutile, car il n'y a aucune différence entre les deux tablettes.

Processeur

Quelque chose que l'iPad Pro 2020 fait mieux, c'est au niveau de son processeur. En effet, l'iPad Pro 2018 a la puce A12X Bionic avec une architecture 64 bits. De son côté, le nouvel iPad Pro a la A12Z Bionic avec une architecture aussi de 64 Bits.

Au niveau des performances, les premiers benchmarks n'ont pas remarqué une grande différence, il faut dire que la firme de Cupertino n'a pas été "très honnête" sur le processeur A12X avec simplement l’activation d’un cœur GPU supplémentaire (plus d'informations dans notre article sur la différence entre A12Z et A12X).



L'iPad Pro 2018 et 2020 ont tous les deux le Neural Engine et le Coprocesseur M12 intégré.



Avantage : L'iPad Pro 2020 offre un gain de puissance non négligeable qui sera toujours plus confortable quand vous allez utiliser des applications gourmandes en performances.

Appareil Photo

Les caractéristiques de l'appareil photo sont importantes sur un iPhone, mais sur un iPad c'est plutôt secondaire puisque peu de personnes utilisent une tablette pour prendre des photos.

Malgré tout, ça reste un argument de vente et sur ce coup-là c'est l'iPad Pro 2020 qui l'emporte haut la main !

Apple a ajouté dans le modèle de 2020 un objectif ultra grand-angle, ce qui permet de mieux cadrer vos photos et vidéos. Ce sont des nouveautés disponibles également sur les derniers iPhone 11.



L'iPad Pro 2018 et 2020 ont chacun 12 mégapixels. Mais le 2020 en a 2.

Ce qu'ils ont en commun : Panoramique (jusqu'à 63 Mpx), Photos et Live Photos à large gamme de couleurs, Smart HDR pour les photos, Mode rafale et retardateur, Géoréférencement des photos...



Avantage : Les objectifs grand-angle et ultra grand-angle font toute la différence pour les photographies et les vidéos, les possesseurs d'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max ne vous diront pas le contraire, les essayer, c'est les adopter !

Enregistrement vidéo

Là aussi peu de différence entre les deux iPad.

On retrouve l'enregistrement des vidéos en 4K à 30 i/s et 60 i/s sur le modèle 2018 et 2020. Cependant, petit avantage pour l'iPad Pro récemment sortie, il est capable de le faire en grand-angle et ultra grand-angle (sauf 30 i/s). Apple a également mis à disposition aux utilisateurs l'enregistrement des vidéos 4K en 24 i/s, uniquement pour le grand-angle.



Sur les deux modèles, on retrouve la stabilisation vidéo digne d'un film au cinéma et la prise en charge du ralenti à 240 i/s en 1080p.



Avantage : Il n'y a pas énormément de différence, mais l'iPad Pro 2020 marque à nouveau un point supplémentaire grâce à ses objectifs grand-angle et ultra grand-angle.

La caméra avant

Les conversations FaceTime, les selfies... La caméra avant est très utilisée sur l'iPad. Là aussi, Apple n'a pas apporté de grand changement sur le modèle de 2020. On retrouve toujours une caméra TrueDepth avec 7 mégapixels et enregistrement 1080p, un mode portrait, un éclairage de portrait, la prise en charge des Animoji et Memoji, un flash simulé par l'écran...

Les seules nouveautés liées à la caméra avant sur l'iPad Pro 2020 sont la stabilisation automatique de l'image et le réglage de l'exposition.



Égalité : Pas de gros changements. Notons quand même que ça reste suffisant dans l'ensemble pour l'utilisation qu'on en fait.

Face ID

Les deux tablettes proposent l'authentification via la reconnaissance faciale qui existe déjà depuis plusieurs années sur l'iPhone (et peut-être bientôt aussi sur Mac).

Sur l'iPad Pro 2020, il n'y a aucune amélioration signalée par rapport à cette fonctionnalité. Aucune différence de rapidité, aucune différence de fonctionnement.



Égalité : Que ça soit sur le modèle 2018 ou 2020, il n'y a aucune différence sur l'authentification pour déverrouiller la tablette ou pour effectuer des achats via l'iTunes Store ou l'App Store.

Connectivité

Welcome WiFi 6 !

L'une des grosses nouveautés de l'iPad Pro 2020 c'est sa possibilité de rejoindre des réseaux WiFi avec la norme 802.11ax. Cette nouvelle norme disponible en France sur la SFR Box 8 et la Bbox Fibre WiFi 6 permet un débit descendant théorique bien plus important (jusqu'à 2,4 Gb/s). Pour rappel le WiFi 5 a un débit descendant maximal de 1,73 Gb/s.

Bon ça reste du "théorique", puisqu'il faut une connexion FTTH et un environnement irréprochable pour essayer d'atteindre ne serait-ce que 70% du débit annoncé.

Pour revenir à l'iPad Pro 2020, c'est un sacré argument commercial que n'a pas l'iPad Pro 2018.

L'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max sont également compatibles avec le WiFi 6, c'était une continuité logique de la part d'Apple.



Avantage : L'iPad Pro 2020 a un gros atout sur la connectivité. Pour information, même si vous n'avez pas la box de SFR ou Bouygues Télécom cité ci-dessus, il existe des routeurs WiFI 6 disponibles sur Amazon.

La réalité augmentée

Époustouflant, incroyable, magnifique, futuriste. Il existe une tonne de mots pour qualifier le scanner LiDAR de l'iPad Pro 2020. C'est la nouveauté qui fait clairement basculer la différence entre les deux modèles d'iPad.

La technologie LiDAR est une révolution dans la réalité augmentée. Elle permet de "mesurer des distances en calculant combien de temps la lumière prend pour atteindre un objet donné et pour revenir à la source".

Apple explique que cette technique est utilisée par la NASA pour sa prochaine mission sur Mars, dingue !

Le scanner LiDAR utilise les appareils photo arrière, les détecteurs de mouvement et iPadOS pour mesurer la profondeur.

Le célèbre YouTuber TheiCollection a tweeté plusieurs vidéos de présentation de cette technologie. Voici la première vidéo qui montre comment un objet en réalité augmentée disparait quand un autre objet physique fait obstacle en premier plan. La seconde vidéo montre comment le scanner LiDAR peut être utilisé au quotidien pour par exemple mesurer une personne !



Avantages : Rien que pour cela, l'iPad Pro 2020 apporte le motif d'achat idéal comparé au modèle précédent. Si vous souhaitez profiter pleinement d'une réalité augmentée exceptionnelle, foncez sur l'iPad Pro dernière génération.

Conclusion

L'iPad Pro 2020 et 2018 se ressemble sur beaucoup de points. Avant de faire votre choix, il faut regarder vos besoins. Avez-vous besoin d'un léger gain de performance ? Avez-vous besoin du WiFi 6 ou de la meilleure réalité augmentée qui existe sur le marché ? Tout dépend votre utilisation.

Il faut l'avouer, l'iPad Pro 2020 est très intéressant. On espère qu'on vous aura permis de voir un peu plus clair sur la différence entre les deux appareils.



A date, l’iPad Pro 2018 est vendu environ 800€ en 11 pouces et l’iPad Pro 2020 est à 899€ minimum.