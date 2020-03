Arturia iSpark : l’app de beat-making est gratuite au lieu de 9,99€

Arturia iSpark fait un geste pour les milliards de personnes confinées, ou en tout cas celles qui ont un iPad et qui veulent une boîte à rythme sous la main. En effet, le logiciel professionnel de beat making passe à gratuit au lieu de 9,99€, de quoi s’essayer à la création de sons sans risque.



Voici la vidéo de présentation de iSpark :

Arturia iSpark : une app iPad de grande qualité pour la creation de musique

iSpark est une solution de beat-making complète signée Arturia permettant de créer des morceaux de musiques de A à Z avec un workflow idéalement pensé. Si d’aucuns louent ses possibilités avec une grande variété de kits de percussions et d'instruments individuels, il en va de même pour ses outils qui permettent de modeler le son en temps réel et exactement comme on le souhaite. Le séquenceur à 64 pas n’y est pas étranger, tout comme la gestion multicouches permise par le moteur de synthèse analogique TAE propriétaire.



L’app se divise en plusieurs écrans avec l’accueil qui dispose d’une interface offrant un accès immédiat à un ensemble de contrôles et de paramètres sonores fondamentaux pour jouer et d'enregistrer vos patterns en temps réel ou pas à pas, le mixeur pour ajuster vos kits et instruments, le studio pour personnaliser ces derniers, le séquenceur pour créer ses patterns et le mode song pour chaîner vos patterns afin de créer une performance complète.



Bref, iSpark est un outil de création musicale très puissant et adulé par les clients qui, en 4 ans d’existence sur iPad, lui on attribué un 4,9/5 ! Et ça, c’était avant que son prix ne passe de 10€ à gratuit temporairement pour aider à lutter contre l’épidémie de Coronavirus !

Principales fonctionnalités de iSpark d’Arturia :

Moteur sonore: Synthèse TAE®, samples multi-couche,

640 Instruments / 40 kits

Drum machines classiques

Kits électroniques

Kits acoustiques

Modes shuffle et shift pour humaniser les grooves

Groupe Choke pour interrompre les instruments naturellement

Mode Song 16 segments

Effet master : repeat, tape, reverse, strobe, pan, mix, bit crusher, filtre 8-mode and Roller

Mixeur 16 pistes avec effets haute qualité: compresseur multi-bande, bit crusher, EQ multi-bande, chorus, délai, reverb, distorsion, phaser, plate reverb, destroyer, flanger, space pan, limiter, sub generator

Automation temps-réel sur tous les paramètres

Compatible avec le contrôleur SparkLE

Intégration avec Ableton Link

Possibilité de partager les projets, kits et instruments entre iSpark et la version desktop de Spark 2.

