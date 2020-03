Création musicale sur iOS : les promos de Steinberg, KORG, Roland, Moog, KV331 Audio et BLEASS

Alban Martin

Une édition "bons plans" spéciale avec cette fois uniquement des apps dédiées à la création musicale. Offertes ou à prix très réduit, ces logiciels sont tous des portages de célèbres séquenceurs, mixeurs, synthétiseurs et autres beat-makers signés par les plus grands studios. On remercie donc Steinberg, KORG, Roland, Moog, KV 331 Audio, BLEASS et Arturia qui ont pensé aux milliards de personnes confinées chez eux...



Et si vous êtes plutôt jeux que musique, parcourez notre site, nous avons relayés de nombreux grands titres qui sont exceptionnellement passés gratuits (sans parler de nos bons plans quotidiens...).

Apps musicales gratuites sur iOS :

Arturia iSpark (App, iPad, v1.0.2, 395 Mo, iOS 8.0) passe de 9,99 € à gratuit.



iSpark est une solution de beat-making tout-inclus permettant de créer des morceaux de musiques de A à Z en profitant d'un workflow inégalé. Elle intègre une grande variété de kits de percussions et d'instruments individuels basés sur les boites à rythme les plus réputées et un sound design de premier ordre.



iSpark est le résultat d'une recette simple, l'attention au rythme, à l'innovation et à l'ergonomie combinée à la personnalité des plus illustres drum machines.





SynthMaster One iPhone (App, iPhone, v1.3.7, 290 Mo, iOS 10.0, KV331 Audio) passe de 5,49 € à gratuit.



Pour les amateurs de synthèse sonore, KV 331 Audio nous offre leur application iOS (également compatible iPadOS) !



SynthMaster One iPhone est la première application de synthétiseur complète de KV331 Audio pour iPhone. C'est un puissant synthé à table d'onde avec un flux de travail intuitif. Avec sa mise en page simple, son contenu riche en table d'ondes / formes d'onde et sa bibliothèque de préréglages d'usine inspirante, concevoir de nouveaux sons avec SynthMaster One iPhone est un plaisir.



SynthMaster One iPhone est doté de fonctionnalités identiques à la version de bureau, à l'exception des suivantes: Polyphonie 8 voix (32 pour la version bureau)

Livré avec 300 préréglages (1250 pour la version de bureau)





KORG iKaossilator (App, iPhone / iPad, v3.1.6, 66 Mo, iOS 9.3) passe de 7,99 € à gratuit.



Korg a révolutionné le monde des instruments de musique avec leur gamme de produits dynamique Kaoss, en utilisant un pad XY intuitive pour fournir un contrôle musical expressive.



Un autre acteur incontournable de la musique électronique nous permet de profiter gratuitement de sa version du Kaossilator pour iOS et IPadOS. C'est à ne pas manquer pour ceux qui aiment créer des boucles en live et c'est par ici !





Minimoog Model D Synthesizer (App, iPhone, v1.2.11, 200 Mo, iOS 10.3) passe de 16,99 € à gratuit.



Le célèbre fabricant Moog nous gratifie d'un super cadeau en nous offrant son légendaire synthétiseur Model D version iOS et iPadOS pour une durée limitée (non précisée) ! Plus de 160 presets inclus et des tonnes de possibilités.





Roland Zenbeats (App, iPhone / iPad, v1.1.4, 172 Mo, iOS 11.0)



Zenbeats est une appli de création musicale conçue afin de vous permettre de créer de la musique sans effort. Développée par Roland, est une solution multi-plateforme (MacOS, iPadOS, iOS, Windows et Android) tres réussie.



Cette dernière proposée gratuite en téléchargement, propose 2 achats in-app afin de débloquer différentes fonctions.

En ce moment, Roland nous offre donc gratuitement le module « iOS Unlock V1 » normalement au prix de 14,99 € qui déverrouille : Tous les instruments, effets et fonctionnalités fournis,

SampleVerse et 1 Go de contenu,

Les effets de pistes et le mixage complet et,

La compatibilité AUv3. Rajoutez à cela le « VIP Expansion » composé de boucles EDM, Indie Garage et Mad Trapper. Rajoutez à cela le « VIP Expansion » composé de boucles EDM, Indie Garage et Mad Trapper. Télécharger l'app gratuite Roland Zenbeats





Apps musicales en promo sur iOS :

SynthMaster One (App, iPhone / iPad, v1.3.7, 351 Mo, iOS 10.0, KV331 Audio) passe de 20,99 € à 10,99 €.



Pour les amateurs de synthèse sonore, KV 331 Audio nous offre leur application iOS (également compatible iPadOS) !



SynthMaster One Universal est la première application de synthétiseur complète de KV331 Audio pour iPhone et iPad. C'est un puissant synthé à table d'onde avec un flux de travail intuitif. Avec sa mise en page simple, son contenu riche en table d'ondes / formes d'onde et sa bibliothèque de préréglages d'usine inspirante, concevoir de nouveaux sons avec SynthMaster One iPhone est un plaisir.



SynthMaster One est doté de fonctionnalités identiques à la version de bureau, à l'exception des suivantes: Polyphonie 16 voix (32 pour la version bureau)

Livré avec 650 préréglages (1250 pour la version de bureau)





BLEASS filter AUv3 AudioPlugin (App, iPhone / iPad, v1.0, 19 Mo, iOS 9.0) passe de 6,99 € à 3,49 €.



Les développeurs de chez BLEASS dont nous vous avions présenté et fait gagner leurs applications, proposent une promotion interessante sur leur plugin audio AUv3 Filter. Celui-ci es proposé à - 50% !

Pour ceux qui aiment triturer leurs sons dans tous les sens, il faut l’avoir absolument dans son iPhone et c’est par ici. Télécharger BLEASS filter AUv3 AudioPlugin à 3,49 €