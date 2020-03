MonEspaceUp (UpDéjeuner) passe à Apple Pay

L'application MonEspaceUp qui permet de gérer sa cagnotte de repas UpDéjeuner vient d'activer Apple Pay pour tous les détenteurs d'une carte du service.



Annoncé depuis quelques mois, le service de titres restaurants Up Déjeuner n'a pas choisi le meilleur moment pour proposer le paiement sans contact mobile. Mais cela servira très certainement aux millions de clients dans les semaines à venir, après le confinement.

Up Déjeuner active Apple Pay

A vous qui en avez assez de sortir votre carte à chaque paiement, on a pensé à vous :)



Et oui ! Dorénavant, ajoutez votre carte UpDéjeuner utilisable sur le réseau Mastercard (présence du logo sur la carte) à Apple Pay pour régler rapidement et en toute sécurité vos repas en titres UpDéjeuner via votre iPhone ou votre Apple Watch !

UpDéjeuner est donc le dernier service en date à activer Apple Pay pour payer sans sortir sa carte. Il suffit d'avoir son iPhone ou son Apple Watch pour régler son repas du midi.



Par contre, Up Déjeuner ne fonctionne que pour les cartes MasterCard. On ne connait pas la proportion de clients ayant une "ancienne" VISA, mais gageons qu'ils soient frustrés.



Pour payer avec Apple Pay, il suffit d'ajouter sa carte à Apple Wallet (en la scannant après avoir cliqué sur "+") puis de double-cliquer sur le bouton Power ou d'accueil sur les iPhone sans encoche. Vous validerez la transaction avec Face ID, Touch ID ou le bon vieux code.



UpDéjeuner rejoint donc Ticket Restaurant, Apetiz et Lunchr qui ont déjà cette fonctionnalité.

