Nike Run Club affiche votre niveau en couleur et améliore le récap d'activité

Il y a 45 min

Alban Martin

Nike Run Club vient de se mettre à jour en version 6.6.0 avec plusieurs nouveautés pour les joggers. Presque ironique en ces temps de confinement, l'application pour iPhone et Apple Watch qui vous suit pendant vos séances de courses à pied vient d'améliorer considérablement la partie post-effort.



Nike Run Club : des améliorations visuelles et pratiques

L'équipementier explique que la nouvelle version de l'application Nike Run Club affiche des mesures supplémentaires lorsque vous avez terminé votre entraînement. Ces nouvelles mesures incluent la cadence, la vitesse de votre kilomètre le plus rapide et plus encore.



Pour les utilisateurs d'Apple Watch, l'application Nike Run Club a ajouté deux nouvelles fonctionnalités notables. Tout d'abord, l'application watchOS affiche désormais votre couleur de niveau d'exécution dans toute l'interface. C'est l'une des fonctionnalités les plus compétitives de Nike Run Club - vous atteignez différents niveaux de Nike Run en fonction de la distance totale que vous avez parcourue avec l'application. Voici le code couleur qui pourra motiver les plus gamers d'entre vous :

Jaune: 0-49 km

Orange : 50-249 km

Vert : 250-999 km

Bleu : 1000-2 499 km

Violet : 2500 à 4999 km

Noir : 5,000-14,999 km

Volt : Plus de 15 000 km



Enfin, l'extension pour la montre propose également un nouveau mode crépuscule Nike qui s'affiche avec la couleur de votre niveau pour les runs.

