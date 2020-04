Bouygues : Le lancement de l'eSIM prêt, mais volontairement retardé

William Teixeira

Depuis que l'iPhone est compatible, tout le monde veut l'eSIM. Cela a des avantages comme avoir une carte SIM classique insérée dans son iPhone et d'avoir en supplément une eSIM, un intérêt considérable pour ceux qui veulent séparer vie privée et vie professionnelle. Beaucoup d'opérateurs ont répondu présents. Côté Bouygues Télécom, on se dit prêt au niveau technique, mais pas au niveau commercial.

Le lancement de l'eSIM sera effectué après la crise sanitaire

La nouvelle vient de nos confrères d'iGeneration qui ont réussi à obtenir des informations sur l'état d'avancement de l'eSIM en interne de Bouygues Télécom. L'opérateur a répondu aux questions en affirmant que celle-ci était prête, mais que le projet était temporairement suspendu à cause de la crise sanitaire qui sévit en France.

Le lancement devait normalement avoir lieu courant le printemps 2020 d'après un tweet posté le 14 janvier par le compte officiel de Bouygues Télécom sur Twitter.

Et l'eSIM pour l'Apple Watch ?

C'est un peu la question la plus importante quand on parle d'eSIM. Alors qu'Orange et SFR sont les seuls opérateurs à proposer une option "eSIM" pour l'Apple Watch dans les abonnements mobiles, du côté de Bouygues Télécom et Free Mobile, c'est toujours silence radio.

Les opérateurs qui pourraient profiter d'un nouveau business grâce à une option payante à ajouter, préfèrent rester muets et évitent toute communication officielle à ce sujet.



Il n'y a pour l'instant aucune date officielle pour la disponibilité des abonnements eSIM chez Bouygues Télécom pour l'iPhone. L'opérateur lancera probablement son offre quand le déconfinement aura commencé et que l'effectif de son assistance technique au téléphone sera de retour à 100% .

D'ici là, il va falloir encore un peu de patience... et se contenter des promos B&You.