Le casque Beats Solo Pro 2019 est en promo à 191€ !

Le dernier casque de la branche Beats d'Apple est en promotion ! Le Beats Solo Pro sorti fin 2019 s'affiche en effet à 191€ au lieu de 299€ ! Une sacré différence qui va permettre de s'offrir un son de qualité à prix plus raisonnable.

Le Beats Solo Pro à 191€

Sorti juste avant les AirPods Pro, le Beats Solo Pro affiche les mêmes caractéristiques mais avec une qualité sonore supérieure due à son côté enveloppant. On retrouve donc l'annulation active du bruit comme sur les modèles Studio, la fonction "Dis Siri" qui vous permet d'interagir avec l'assistant vocal d'Apple sans les mains (via la puce H1), le partage audio et la fonction Fast Fuel qui permet d'avoir 3 heures d'écoute en 10 minutes de charge.



En détail, le mode ANC (réduction dynamique du bruit) peut passer de Pure ANC pour préserver la qualité du son en s'adaptant aux bruits ambiants à Transparency pour rester attentif à ce qui se passe autour de vous pendant l’écoute en amplifiant certains bruits extérieurs.



Enfin, comptez 22 heures d'autonomie et même 40 heures sans ANC pour ce casque qui est disponible en plusieurs coloris et qui affiche des boutons de réglages physiques. Mais seul le rouge est à -108€ (et le beige est à peine plus cher).

Contenu du coffret: Casque sans fil Solo Pro, Étui de transport, Câble de charge Lightning vers USB-A, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie