Google fait un don de 4 000 Chromebooks et 100 000 points d'accès WiFi aux étudiants californiens

Il y a 52 min

William Teixeira

Réagir

Google a décidé d'être généreux avec les étudiants californiens. L'entreprise sait qu'il n'est pas facile pour certains de poursuivre leurs études dans un contexte de confinement à domicile. De nombreuses familles californiennes n'ont pas d'accès WiFi ou même d'ordinateur. Très souvent cela est lié à des problèmes financiers qui ne permettent pas d'investir. La firme de Mountain View a décidé de faire don de plusieurs milliers de Chromebooks et de Google WiFi.

Une belle initiative

Il n'y a pas que Apple qui apporte son aide et sa bienveillance au monde de l'éducation. Google aussi. Sundar Pichai le PDG de Google a annoncé sur Twitter une grande opération de distribution de produits Google aux étudiants scolarisés dans un établissement de Californie.

Ravi de ce don, le gouvernement de la Californie Gavin Newsom a remercié Google pour ce beau geste et a annoncé que le matériel sera distribué en priorité aux familles de milieux ruraux.



Dans un rapport publié dans The Verge, le gouvernement californien a invité les autres entreprises à soutenir les étudiants en amplifiant la distribution de points d'accès WiFi. Il explique qu'il en faudrait 162 013 supplémentaires en plus de ce que Google a déjà donné.

En cette période de crise sanitaire, les entreprises américaines sont solidaires et n'hésitent pas à faire des dons financiers ou des dons comme celui que vient de faire Google. Verily qui est spécialisée dans la recherche sur les sciences de la vie est en train de créer un site internet qui permettra aux Américains de trouver un endroit pour se tester et savoir s'ils sont atteints par le Covid-19. Ces endroits incluront aussi des "Drive", c'est-à-dire des personnes qui restent au volant dans leur voiture et ce sont des spécialistes qui vont vers eux pour effectuer le dépistage. Cette technique est aussi très répandue en Allemagne.



Notons également que Google a fait un geste de 800 millions de dollars sous forme d'aide aux entreprises, TPE et PME. La firme a aussi offert 230 millions de crédits sur Google Ads pour l'Organisation Mondiale de la Santé, afin que celle-ci touche le maximum d'Américains pour ses campagnes de sensibilisation.



Source