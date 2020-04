Twitch : Une fréquentation en augmentation de 23%

Twitch c'est la plateforme de streaming où on retrouve ses joueurs préférés sur ses jeux favoris. Avec le confinement des enfants et adolescents à cause de la fermeture des établissements scolaires, la fréquentation du service star d'Amazon a explosé. Un nombre de connexions inhabituel qui était tout de même prévisible.

Twitch reste le roi du streaming gaming

Le succès de Twitch semble infatigable. Racheté le 25 août 2014 par Amazon pour la somme de 970 millions de dollars, le service est de loin rentable avec des tonnes de joueurs qui partagent leur passion et des viewers toujours plus nombreux !

Ce succès a une fois de plus été confirmé depuis le début du confinement en France et dans de nombreux pays dans le monde. En effet, la plateforme de streaming a eu une audience en forte croissance pour les mois de février et mars.

Le temps de visionnage aurait subitement bondi de 23% dans le monde, cela représente 1,2 milliard d'heures de streams visionnées en plus.

D'après le média Engadget qui révèle ces chiffres, le nombre d'utilisateurs aurait lui aussi suivi avec une augmentation de 19,5% dans la catégorie des créations de comptes.

Il faut dire que la force de Twitch c'est sa présence sur les nombreux stores. Amazon a développé une application pour Windows, macOS, iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Fire TV, NVIDIA Shield, Apple TV et Chromecast.

Le travail des développeurs semble avoir payé puisque cela permet de toucher un plus grand nombre d'utilisateurs.

