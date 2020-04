La version macOS de Facebook Messenger est disponible dans de nouveaux pays

Il y a un mois on vous apprenait la disponibilité de Facebook Messenger sur macOS. Un crie de soulagement pour certaines personnes qui n'en pouvaient plus de passer par le navigateur internet pour communiquer avec leurs proches. Une application, ça change tout et Facebook l'a enfin compris ! Le lancement de cette nouvelle application sur le Mac App Store s'était effectué uniquement en France. Une exclusivité qui aura duré un mois.

L'app est disponible aux États-Unis, Italie, Allemagne, Royaume-Uni...

Les Français ont été les bêta-testeurs de Facebook, la firme américaine a choisi la France pour lancer en premier son application Messenger sur le Mac App Store. Vous avez été nombreux à la télécharger et à faire des remontées de bugs à l'équipe de développeurs du réseau social, ce qui a permis le lancement de l'app assez rapidement dans d'autres pays.



Si vous ne l'avez pas encore testé, l'app Facebook Messenger sur macOS a les mêmes fonctionnalités de bases et le même design que l'application iOS.

Elle a la particularité de proposer le Dark Mode qui s'adapte en fonction des réglages système de votre Mac. C'est-à-dire que dès que votre Mac passe du côté obscur, l'application suit avec !

Pour vous convaincre de télécharger l'application, Facebook a mis le paquet en proposant le chat vocal et également les vidéos sans bridage de qualité.

Avec ce nouveau lancement, Facebook a déclaré : "Aujourd'hui plus que jamais, les gens utilisent la technologie pour rester en contact avec les personnes qui leur sont chères, même lorsqu'ils sont physiquement séparés. Au cours du mois dernier, nous avons constaté une augmentation de plus de 100 % du nombre de personnes utilisant leur navigateur de bureau pour des appels audio et vidéo sur Messenger. Avec les applications pour MacOS et Windows, le meilleur de Messenger arrive sur le bureau, y compris les appels vidéo de groupe illimités et gratuits."



Pour l'avoir testé à la rédaction d'iPhoneSoft lors du lancement en France, Facebook Messenger version macOS a de nombreux avantages comme les conversations synchronisées avec les autres apps. Si vous envoyez un message à 17h30 depuis votre Mac, vous le verrez à 17h30 et 2 secondes depuis votre iPhone.

Au-delà de la synchronisation automatique, il est aussi agréable de faire des conversations vidéos sur un plus grand écran que sur un iPhone ou un iPad. Nous avons testé à 3 personnes la fonction visioconférence de Facebook Messenger et nous avons été bluffé par la qualité vidéo et la fluidité des conversations, bon après on ne vous cache pas avoir expérimenté cette fonctionnalité AVANT le confinement en France et aux États-Unis...



L'application Facebook Messenger sur Mac propose aussi les GIF, devenus chez certains un moyen pour communiquer ses émotions passagères, vous aurez juste à appuyer sur le bouton qui représente une image tout à droite de la zone de texte. Puis vous aurez le choix "Stickers" ou "GIF". Une fois sélectionné le second, vous aurez accès à l'énorme catalogue des images animées de Facebook.

Clairement, si vous êtes sur macOS, nous vous conseillons fortement de télécharger l'application sur le Mac App Store. Elle est gratuite et vraiment très stable (nous l'utilisons quotidiennement et n'avons remarqué que quelques bugs très rares depuis un mois).



