Vie privée : les iPad Pro 2020 ont la fameuse sécurité des micros

Un pas de plus dans la lutte sur la protection de la vie privée d'Apple, qui a déjà mis en place cette sécurité sur les MacBook Air et MacBook Pro avec la puce de sécurité T2, depuis 2018. Bien sûr, pour pouvoir en profiter, il faudra faire l'acquisition d’un étui MFi (malin...), sinon la fonctionnalité ne se mettra pas en place. Source

Lorsqu’un étui MFi (y compris ceux vendus par Apple) est attaché à l’iPad et refermé, le microphone est déconnecté physiquement, ce qui empêche les données audio du microphone d’être mises à la disposition de tout logiciel — même avec les privilèges root ou du noyau dans iPadOS ou au cas où le firmware a été compromis.

La récente sortie de la nouvelle version de l'iPad Pro réserve encore quelques surprises que nous découvrons au fur et à mesure que les jours de test passent. La dernière nouvelle concerne la sécurité et la vie privée de ses utilisateurs : Apple a mis en place la désactivation automatique des micros lorsque l'étui de la tablette est rabattu. Une fonctionnalité que l'on connaissait déjà, puisque la Pomme l'avait mise en place pour certains de ses ordinateurs.

