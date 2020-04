Les nouvelles applications : Sago Mini School, Noise, voix

Sago Mini School (App, iPhone / iPad, v1.0, 472 Mo, iOS 9.0) Bienvenue à l’École Sago Mini – Le curriculum d’apprentissage par la curiosité pour les 3 à 5 ans. Conçue par des experts, votre enfant apprendra les maths, la lecture, les sciences et la perception spatiale en découvrant des jeux éducatifs passionnants ! En explorant, ils appliqueront ce qu’ils ont appris à leur vie quotidienne – ils développeront des capacités à résoudre des problèmes, ainsi que leur confiance en eux et leur créativité.

Noise (App, iPhone / iPad, v1.0.1, 49 Mo, iOS 11.4, Michael Frohlich) Noise vous permet de créer des sons ambiants personnalisés pour la détente, la méditation et un meilleur sommeil. Vous pouvez combiner différents sons dans un paysage sonore agréable et stocker vos combinaisons préférées sous forme de mixtapes.

Pendant des décennies, les producteurs ont fait en sorte que les chanteurs et les rappeurs chantent de manière incroyable. Mais pour utiliser des effets vocaux professionnels comme la réverbération, le retard et la correction de hauteur, vous avez besoin d'un logiciel de station de travail audio numérique (500 $ +), d'un bon ordinateur (1500 $ +) et de nombreuses années de formation en production musicale.



Voix apporte une ingénierie vocale professionnelle à tout le monde. En quelques secondes, Voix transforme le son de votre voix en utilisant la même technologie que les vrais producteurs utilisent en studio. Voix propose des dizaines de «filtres audio» qui vous font ressembler à vos artistes préférés, de Travis Scott à Bon Iver.

