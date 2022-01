Les nouvelles applications : Sago Mini Diner, Sink, MindGarden

Le Sago Mini Diner est ouvert au public ! Prends les commandes de tes amis Sago Mini affamés et fais-les asseoir. Regarde le livre de recettes pour savoir quels ingrédients entrent dans la composition de leur plat préféré et mets-toi au travail ! N'oublie pas de jeter un coup d'œil à la fenêtre des plats à emporter pour voir qui vient manger un morceau ! Ding-ding ! La maison est pleine et tout le monde a faim ! Feuilletez le livre de recettes pour savoir de quels ingrédients vous avez besoin pour la prochaine commande. Dirigez-vous vers le garde-manger et le réfrigérateur pour rassembler vos ingrédients, puis lancez-vous dans la cuisine ! Servez les clients, puis allez à l'arrière du restaurant pour aider à nettoyer la vaisselle.

MindGarden (App, iPhone, v1.0.8, 166 Mo, iOS 14.0, Dante Kim)

MindGarden est une application de méditation gamifiée qui vise à rendre l'utilisateur 1 % plus heureux et plus présent chaque jour. Les bienfaits de la méditation mettent parfois des semaines à se manifester, c'est pourquoi de nombreuses personnes abandonnent cette habitude. L'app permet de transformer l'acte de méditation en un jeu, où vous collectez des pièces et cultivez votre propre jardin, pour ne plus lâcher.



- Collectionnez plus de 13 plantes magnifiques

- Visualisez vos progrès en utilisant votre jardin/calendrier

- Traqueur d'humeur dédié

- Suivi des habitudes

Télécharger l'app gratuite MindGarden