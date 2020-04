Bons plans iOS : Heroes of Loot 2, AR Runner, Lost Cities

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 1 applis gratuites, 6 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Heroes of Loot 2, AR Runner, Lost Cities. L'occasion d'économiser 32,9€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Tayasui Blocks (App, iPhone / iPad, v3.1, 272 Mo, iOS 8.0, Tayasui.com) passe de 2,29 € à gratuit.



Un jeu pour construire les univers les plus fous mais aussi de les faire exploser à l'envi ! Les + : Pour les fans de Lego Vous pouvez partager vos plus belles constructions avec la communauté Blocks et vous amuser avec les meilleures créations du monde entier.



Tayasui Blocks vous permet de construire les univers les plus fous avec des sortes de LEGO mais aussi les faire exploser si l'envie vous en prend. Construire, jouer et détruire, c'est un peu le résumé de notre enfance.



Idéal pour les enfants, Tayasui Blocks peut aussi fasciner les plus âgés.



Les + : Gestion de la caméra

Mode selfie avec sa création

Les + : Gestion de la caméra

Mode selfie avec sa création

Partage avec la communauté





JEUX GRATUITS iOS :

Level (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.8.0, 20 Mo, iOS 12.1, Starch Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



Bougez les pièces, alignez les plateformes, restez calmes... Level est, comme vous pouvez vous en douter, un jeu de puzzle minimaliste mais très complexe...



Pas de publicités, pas d'achats intégrés, que de la réflexion !



Les + : 140 niveaux

Les + : 140 niveaux

Relaxant





AR Runner (Jeu, Forme et santé / Sports, iPhone / iPad, v4.0, 66 Mo, iOS 11.0, Semidome Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



Parcourez des points de contrôle et établissez de nouveaux records ! Compétitionnez contre d’autres joueurs provenant du monde entier ! Jouez à l’intérieur ou à l’extérieur ! AR Runner est un jeu compétitif unique de réalité augmentée.



Les + : 4 modes de jeu

Les + : 4 modes de jeu

Faire du sport





Alien Jelly: Food For Thought (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 343 Mo, iOS 8.0, Collective Mass) passe de 1,09 € à gratuit.



Alien Jelly est un tout nouveau type de jeu de puzzle avec des tonnes de niveaux fun et des casses-tête qui engourdiront votre cerveau !



Faites pivoter le monde et naviguez à travers des obstacles mortels pour résoudre les 50 niveaux!



Les + : 3 personnages

Les + : 3 personnages

Les environnements





Qbics Paint (Jeu, Éducation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 66 Mo, iOS 11.0, Abylight S.L.) passe de 3,49 € à gratuit.



Construis des figurines pixel et fais les découvrir au monde réel à l'aide de la réalité augmentée. Crée tes propres figurines voxel avec le mode Créateur ou découvre celles qui se cachent dans le mode Sculpt.



Adopte le motif de couleur ou laisse libre cours à ton imagination et ta propre créativité avec le mode Peinture. Une fois que tu auras terminé, prend une photo avec ton Qbic en utilisant le mode AR (Réalité Augmentée).





Zero+ (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 2 Mo, iOS 7.0, SaturnBoy, LLC) passe de 1,09 € à gratuit.



Un jeu de puzzle dans lequel vous devez déplacer des blocs pour arriver à 0 ! Vous avez des cases positives, des négatives, à vous de faire les bons choix pour arriver au zéro parfait à la main. Sorte de 2048 revisité, Zero+ est très addictif. Par contre, on aurait aimé des graphismes plus travaillés.



Attention, si les premiers niveaux se composent seulement des 1 et 2, les choses deviennent folles assez rapidement quand de grands nombres et de nouveaux types de tuiles s'invitent.



Les + : Il n'y a pas que des chiffres, vous verrez :)

Les + : Il n'y a pas que des chiffres, vous verrez :)

Un peu de math, ça fait du bien





Lost Cities (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone, v1.92, 56 Mo, iOS 12.4, TheCodingMonkeys) passe de 2,29 € à gratuit.



Par les créateurs de Carcassonne. Lost Cities est un jeu de cartes en face à face qui vous oblige à remplir les couloirs avec des cartes afin d'obtenir un score plus élevé que votre adversaire avant que la pioche ne soit épuisé.



Le jeu est similaire à Solitaire dans le sens où vous ne pouvez jouer que les cartes dans l'ordre croissant. Une section de règles complète et un didacticiel interactif à voix haute vous assureront de comprendre les nuances du jeu.



Les + : Quatre adversaires IA différents

Les + : Quatre adversaires IA différents

Multijoueur en ligne





PROMOS iOS :

Heroes of Loot 2 (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.1, 66 Mo, iOS 7.0, Pascal Bestebroer) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Sorti en juin 2016, ce Rogue-like s'offre une première baisse de prix ! Ce "dual stick shooter" vous propose de jongler entre deux personnages à choisir parmi un elfe, un magicien, une valkyrie et un guerrier. Chacun ayant ses propres aptitudes, à vous de choisir qui doit faire quoi.



Evidemment, ils pourront évoluer dans le temps afin de devenir plus efficaces et plus forts, c'est le côté RPG. Attention, il faudra de la concentration car la rapidité est de mise dans Heroes Of Loot 2, point de tour par tour ici.



Ce nouvel épisode est plus beau, plus dynamique, propose de vrais défis, des boss malins, des pièces secrètes, des téléporteurs et d'autres surprises qui sont bien plus prenant que le premier épisode.





The Quest - Islands of Ice and Fire (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.0.7, 243 Mo, iOS 8.0, Redshift) passe de 7,99 € à 2,29 €.



Un superbe FPS / RPG dessiné à la main dans lequel vous devrez tenter de survivre. Doom a clairement inspiré ce jeu s qui propose de vraies émotions et une belle aventure.



On adore le look et le gameplay. C'est effrayant !



Les + : C'est beau tout en ayant un look rétro

Les + : C'est beau tout en ayant un look rétro

Le scénario





Braveland (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.3, 286 Mo, iOS 6.0, Tortuga Team) passe de 3,49 € à 0,99 €.



Braveland est un jeu de stratégie d'une qualité plus que correcte. Il propose une aventure relativement courte mais plaisante et vous fera passer de très bons moments. Sur plateforme mobile, ses concurrents sont peu nombreux, et pour le prix demandé, il sera difficile de trouver mieux surtout qu'il est traduit.



On peut le comparer à un Final Fantasy Tactics.



Les + : Un style graphique sympa

Les + : Un style graphique sympa

Une stratégie poussée