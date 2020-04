macOS 10.15.4 : Des crashs lors de transferts de gros fichiers

Julien Russo

Depuis maintenant plusieurs jours les utilisateurs Mac sont nombreux à laisser des messages sur le forum du support d'Apple et sur les réseaux sociaux pour se plaindre de la dernière version de macOS. Même si macOS 10.15.4 est stable dans son ensemble, un bug agace des millions d'utilisateurs qui transfèrent des fichiers volumineux. Ils disent subir des crashs à répétition.

Une mise à jour corrective à venir ?

Apple a voulu prendre son temps pour proposer une version officielle stable et efficace. Cependant, la firme semble avoir laissé passer un gros bug. En effet, depuis l'installation de la dernière version de macOS, des clients Apple se plaignent de plantage à répétition quand ils veulent transférer un fichier ayant une taille supérieure à 30 Go.

Les utilisateurs se plaignent sur le site d'Apple, sur Twitter, mais aussi sur le forum de SoftRAID. Comme on peut le constater, les messages s'accumulent et toutes les personnes ont un point en commun : avoir installé macOS 10.15.4 sur leur iMac ou leur MacBook Air/Pro.

SoftRAID a déclaré travailler en collaboration avec les ingénieurs Apple pour trouver une solution rapidement à cette anomalie qui est fortement handicapante pour de nombreux propriétaires de Mac.

Dès que la solution aura été trouvée, Apple publiera un correctif via une mise à jour.

Des lenteurs constatées

La situation serait peu urgente s'il n'y avait que cela, mais d'autres utilisateurs se plaignent de rencontrer fréquemment des lenteurs lors de l'ouverture d'applications téléchargées sur le Mac App Store ou via internet. Il y a aussi des difficultés de sortie de veille (constaté de notre côté sur un iMac 2017, mais pas sur notre MacBook Pro 16 pouces).

Si vous êtes concerné par les crashs lors des gros transferts, les lenteurs ou les problèmes de sortie de veille, sachez qu'Apple est au courant et les ingénieurs travaillent en ce moment sur un correctif pour proposer une version plus stable.