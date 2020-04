Netflix : il est possible de verrouiller son profil avec un code PIN

Alors que depuis aujourd'hui, Netflix doit faire face à l'arrivée de Disney+ en France, voilà que le géant du streaming joue la sécurité en déployant une fonctionnalité pratique. Tous les comptes Netflix sont protégés par des mots de passe, mais ces derniers ont également des profils différents pour chaque utilisateur. Ainsi, les développeurs mettent en place l'ajout d'un code PIN de protection ! À l'heure actuelle, vous ne pouvez définir ce code PIN que via un navigateur, pas dans l'application Netflix pour iPhone ou iPad. Il suffit de se connecter, de cliquer sur son compte, puis d'aller dans la section « Profil et contrôle parental ». Une fois en place, ce dernier sera également actif sur les appareils Apple ! Source

Une nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement du côté de Netflix (v12.26.0, 74 Mo, iOS 12.0) avec l'arrivée d'une nouvelle sécurité pour les membres qui possèdent plusieurs profils. En effet, avec la mise à jour interne, il sera possible de verrouiller son profil personnel avec un code PIN pour ainsi empêcher les visites surprises qui mettront le vacarme dans vos suggestions et vos visionnages en cours. Sur le papier, cette mise à jour veut aider le contrôle parental, mais également les colocataires...

