Les nouveaux emojis d’iOS 15 arriveront en retard

En attendant, sachez que les 117 nouveaux Emojis de cette année ont déjà été livré à Apple. A votre avis, est-ce vraiment important d'ajouter sans cesse des emojis sur l'iPhone, l'iPad et le Mac ?

Il faudra donc attendre probablement 2022 pour avoir les nouvelles têtes jaunes sur nos claviers virtuels. On parlera donc d’iOS 15.2 ou iOS 15.3 au lieu d’iOS 15.1.

Vous ne le savez peut-être pas mais Apple et d’autres compagnies, intègrent chaque année les nouvelles versions du standard Unicode, afin de les proposer aux utilisateurs vers l’automne. Par exemple, la firme à l’iPhone les rend disponible systématiquement avec sa première mise à jour majeure comme iOS 13.1 l’an dernier. Si iOS 14.1 accueillera les emojis 2020, en 2021 ce sera une autre histoire. Au lieu de mars, le Consortium prévoit de livrer ses nouvelles créations en septembre, soit bien trop tard pour être intégrées en octobre ou novembre comme habituellement.

Encore un dommage collatéral du Coronavirus, le Covid-19 pour être précis. Les nouveaux emojis de 2021 vont être largement reportés comme en témoigne un post du Consortium Unicode. Alors que les nouveaux emojis de 2020 - version 13.0 - ne sont pas impactes car déjà prêts pour être accueillis dans iOS 14, la version 14.0 de 2021 arrivera avec six mois de retard.

