Nouvelle version corrective pour macOS 10.15.4

Il y a 3 heures

Alban Martin

Apple a publié cette nuit une mise à jour supplémentaire notable de macOS Catalina 10.15.4. La mise à jour apporte un correctif de bogue FaceTime, des améliorations du MacBook Air 2020, et plus encore dont un correctif USB-C sur tous les Mac.

Mise à jour supplémentaire pour macOS 10.15.4

Apple a rendu public macOS Catalina 10.15.4 la semaine dernière, offrant quelques nouveautés comme la prise en charge du partage de dossiers iCloud Drive et les paroles synchronisées sur Apple Music. Depuis lors, de nombreux utilisateurs ont rapporté des problèmes de stabilité de la mise à jour; et c'est ce que cette version portant le même numéro vient résoudre.



Apple explique que la mise à jour supplémentaire macOS Catalina 10.15.4 comprend un correctif pour un bogue FaceTime (comme sur iOS 13.4.1), ainsi qu'un problème où vous pouvez recevoir à plusieurs reprises une invite de mot de passe pour un compte Office 365. Le package comprend également des correctifs de performances du MacBook Air 2020 et de l'USB-C sur tous les modèles de Mac.



Voici les notes de version complètes de la mise à jour supplémentaire qui, selon Apple, « améliore la stabilité et la sécurité de votre Mac ».

Résout un problème empêchant les ordinateurs Mac exécutant macOS Catalina 10.15.4 de participer aux appels FaceTime avec des appareils exécutant iOS 9.3.6 et versions antérieures ou OS X El Capitan 10.11.6 et versions antérieures

Résout un problème où vous pouvez recevoir à plusieurs reprises une invite de mot de passe pour un compte Office 365

Résout un problème où MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2020) peut se bloquer dans l'assistant de configuration ou lors de la déconnexion et de la reconnexion d'un écran externe 4K ou 5K

Résout un problème où un port USB-C de votre Mac peut ne plus répondre



Vous pouvez maintenant mettre à jour votre Mac via l'application Préférences Système en cliquant sur la pomme dans la barre de statut.



Avez-vous constaté des améliorations ou même d'autres changements ?