Apple propose un programme d'apprentissage sur l'iPad pour les enfants

Cela fait maintenant plusieurs semaines que les enfants sont en confinement. Le temps est long et les parents ont du mal à varier les activités ! Heureusement, Apple arrive à la rescousse en proposant un programme d'apprentissage pour tout connaitre de l'iPad. Un moyen de familiariser les plus jeunes avec la tablette d'Apple.

Ce programme annoncé par Tim Cook sur Twitter est destiné aux enfants âgés de 4 à 8 ans. Même s'ils sont en général assez à l'aise avec la nouvelle technologie, il y a probablement des fonctionnalités disponibles sur l'iPad qu'ils ne connaissent pas. Dans le programme 30 creative activities for kids, les enfants seront guidés à travers des défis pour utiliser les vidéos en accéléré, la création d'une bande dessinée ainsi que pleins d'autres possibilités pratiques et créatives qu'on peut faire avec un iPad.

Apple propose également dans le programme des casse-tête qui devrait occuper les enfants pendant de longues minutes. Par exemple, les défis consisteront à écrire des phrases du type dictées ou à sélectionner des emoji !

Les activités proposées seront nombreuses et sont particulièrement bien adaptées pour la tranche d'âge cité ci-dessus. Certains défis proposent d'écrire une lettre pour la planète, d'enregistrer un message audio avec l'application d'Apple et de partager l'enregistrement par iMessage ou par Mail.

L'enfant sera même invité à demander à Siri de lui raconter une blague !



Dans un tweet Tim Cook a expliqué : "Nous savons que les parents jonglent beaucoup en ces temps difficiles. L'équipe éducative d'Apple a des moyens amusants de faire en sorte que les enfants de partout créent".

Derrière ces activités bienveillantes et divertissantes, il y a surtout l'intention d'habituer dès le plus jeune âge l'enfant à l'univers Apple, afin que plus tard il retrouve une interface et des fonctionnalités qui lui sont familières quand il devra choisir son premier smartphone.

Les activités sont accessibles sur ce PDF. Apple n'a fait qu'une version anglaise, pas de version française, c'est bien dommage !

We’ve designed 30 Creative Activities for Kids — or for the whole family — as part of our ongoing effort to support at-home learning. We can’t wait to see what you create! #CreativityForKids https://t.co/3LMwO6SzwB pic.twitter.com/LOVQpRF16N