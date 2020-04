Pocket Rocket : une app pour suivre les fusées SpaceX en AR

Pocket Rocket vient de débarquer sur l’App Store et se fait tout de suite remarquer. L’app développée par trois personnes permet d’avoir sous la main tous les lancements de fusées réalisées par SpaceX avec qui il n y aucun lien financier (annoncé), une tonne d’informations détaillées avec même des vidéos et un mode AR pour voir les fusées dans son jardin.

Pocket Rocket : mission accomplie !

Conçue par des fans, Pocket Rocket comprend un guide des lancements de fusées SpaceX passés et futurs depuis 2006.



L'application comprend des détails sur chaque lancement de fusée, l'état de la mission et la couverture vidéo des missions précédentes - y compris les tout premiers lancements de SpaceX.



Les données historiques permettent de mieux connaître l'historique des succès et des échecs des vols spatiaux SpaceX, les types de missions comme les déploiements de satellites ou les missions de ravitaillement de fret vers la Station spatiale internationale, et bien plus encore.



Le but principal de Pocket Rocket est de tenir les utilisateurs informés des lancements de fusées à venir. La section en question met en évidence la prochaine mission connue associée à une horloge de compte à rebours animée qui tourne jusqu'au moment du lancement.



Une façon ludique d’apprendre que la prochaine mission Starlink de SpaceX de ce mois-ci servira à déployer 60 petits satellites en orbite terrestre basse dans le cadre de leur constellation de satellites qui fourniront un accès Internet dans le monde entier.



Si les longs descriptifs imagés ne vous suffisent pas, Pocket Rocket joué aussi la carte réalité augmentée avec le support de ARKit d'Apple sur l'iPhone. Vous pouvez afficher le matériel conçu et adapté à chaque mission en utilisant votre iPhone en AR.



Un mode d'aperçu plein écran simple présente des modèles 3D. Vous pouvez redimensionner et tourner autour de chacun. Cela vous permet d'apprécier les aspects des fusées SpaceX que vous ne pourriez pas voir autrement avec autant de détails. Appuyez sur l’icône « cube » pour placer la fusée sur une surface plane avec ARKit et passer ainsi dans un mode encore plus immersif. Tournez autour et découvrez des appareils que vous ne croisez pas tous les jours de si près.



Pour en profiter, il faut un iPhone sous iOS 13, et 4,49€. Si vous avez un iPad, c’est râpé puisque l’app n’est pas disponible. Par contre, les développeurs qui proposent en plus un abonnement trimestriel ou annuel pour être notifié en temps réel des sorties SpaceX, précisent que la version iPad sera financée par les « donateurs ».

