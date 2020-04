Test du synthétiseur stnrg de Erik Sigth sur iOS

Des synthétiseurs sous iOS, il y’en a pléthore me direz vous. Mais si je vous parle d’algorithme karplus-strong, cela ne vous donne pas envie d’en savoir plus ?

Si oui, vous pouvez continuer à lire et votre curiosité devrait être satisfaite.

Pour faire court, l’algorithme karplus-strong est une méthode de synthèse de modélisation physique qui boucle une forme d’onde courte au travers d’une ligne à retard filtrée pour simuler le son d’une corde pincée.



Toujours là ? Parfait, vous allez vite vous apercevoir que son utilisation est bien moins compliquée que ce que vous venez de lire.



strng en détails

Maintenant que vous avez saisi les bases du concept, laissez moi donc vous présenter le synthétiseur strng s’inspirant de cet algorithme.

Pour la partie technique, c’est un synthétiseur polyphonique 16 voix qui génère des sons (de brèves rafales de bruit avec un filtre de tension de chaîne) et n’utilise donc aucuns samples.

Il bénéficie d’une modulation aftertouch pour le jeu au clavier que je vous évoquerais plus bas, d’un effet stéréo Ping-Pong Delay et d’un LFO sur 2 voies.

Graphiquement, celui-ci se présente au travers d’une superbe interface claire, simple et parfaitement appropriée au tactile.

De cet unique écran et en scrollant simplement de haut en bas ou de droite à gauche, vous pourrez contrôler tous les paramètres avec une petit pop-up s’affichant pour représenter le pourcentage d’application du changement.

Voici ces différents paramètres :

Sauvegarder et charger des presets à partir des icônes en forme de fichier et de disquette (disqu...quoi ? seul les anciens comprendront) en partie haute à gauche de l’écran

Contrôler et modifier le gain avec la barre bleue et la distorsion du signal avec la barre rose sur la partie haute à gauche de l’écran

Juste en dessous, on peut modifier l’enveloppe ADSR (l’attack en bleu, le delay en orange, le sustain en vert et la release en rose) ainsi que le BPM

Le triangle bleu lui, sert à contrôler le Noise en jouant sur la longueur et l’échantillon du signal tandis que le triangle orange sert à contrôler le filtre du Noise en passant par le low pass, le band pass et le high pass

L’ensemble des 3 lignes vertes et 2 roses servent elles, à contrôler la tension de la corde pour jouer sur la durée. Ceci permet de produire un son démarrant court jusqu’a un son long et résonant

Juste à droite du contrôle de tension de corde se trouve le modulateur de pitch avec un rang compris entre 0 et 50 hz afin de moduler la note jouée via un LFO.

La partie supérieure droite, elle, nous permet de régler les deux effets qui sont le Ping Pong Delay et le Low Pass Filter LFO

Pour finir, la partie clavier elle, se compose de 25 touches paramétrables grâce à l’encart qui s’ouvre ou se ferme sur la partie droite de l’écran.

Celui-ci sert permet de régler les préférences de jeu telles que le changement d’octave grâce aux symboles « + » et « - » et de définir si la note jouée sera dynamique ou non.

Si le jeu est défini en dynamique, vous pourrez alors activer ou désactiver les 5 choix disponibles qui sont l’attack, le sustain , le bit crush, le filtre et le detune. si le filtre est activé, son paramètre de cut est réglable via la barre horizontale.





strng est compatible Core MIDI, Bluetooth MIDI, IAA et AUv3 et est fourni avec 22 presets dont 11 élaborés par l’artiste de musique électronique PERPLEXE ON.

Verdict

Ce synthétiseur parait très particulier aux premiers abords puis, après quelques actions par-ci par-là, la facilité d’utilisation s’installe et l’on se surprend à créer des sons tantôt déchirés par la distorsion et d’autres si limpides que l’on perçoit rapidement toute l’étendue de son potentiel. Il n’y a qu’à charger le preset « dynamosaurus » pour s’en convaincre.

C’est pour moi une très bonne découverte qui permet de créer de superbes nappes rapidement ou se laisser aller à produire des sons plus expérimentaux sans même s’y attendre grâce à notamment, la fonction de jeu dynamique.

Notre avis sur "STNRG"

La note 5 / 5

Les + :

Interface superbe

Facilité d’utilisation

Des sons atypiques

Les -

Je cherche encore...

