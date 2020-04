Insolite : Helmut Fritz tourne "Ça m'énerve 2" à l'iPhone 11 Pro

Vous souvenez-vous du phénomène "Ça m'énerve" qui date de 2009 ? Ça a été l'un des plus gros succès d'Éric Greff alias Helmut Fritz. Pendant plusieurs semaines, son morceau s'était classé numéro 1 du "Top Singles France", il avait même fait la Une de "Libération" dans l'édition du 5 mars 2010. 11 ans après, l'artiste revient avec une nouvelle version de son titre, spécial confinement !

Le retour de "Ça m'énerve"

Je ne sais pas pour vous, mais qu'est-ce qu'on a pu écouter ce titre !

Ne sachant pas quoi faire en cette période de confinement, Helmut Fritz a décidé d'écrire, d'enregistrer et de tourner un clip d'une nouvelle version de son succès international. Au début de la vidéo, on peut apercevoir que celle-ci est entièrement filmé à l'aide d'un iPhone 11 Pro et sans aucun matériel technique spécifique.

Les nouvelles paroles de cette version 2020 expliquent tout ce qui est énervant en ce moment comme l'absence de stock de masques et de gel hydroalcoolique à la pharmacie à côté de chez lui, sa difficulté à trouver du papier toilette au point d'appeler le service client d'Amazon pour trouver une solution ou encore la queue devant le Franprix pour acheter des Panzani !

Le clip met en avant les incroyables images provenant la vidéo 4K de l'iPhone 11 Pro. Dans une capitale française sous le soleil, Helmut se balade dans les rues vides du 8e arrondissement, on peut apercevoir une vidéo plus vraie que nature avec une luminosité et des détails impressionnants. De multiples scènes sont également filmées avec l'ultra grand-angle du 11 Pro.



Une véritable pépite qui va probablement vous rappeler de vieux souvenirs. La version de "Ça m'énerve 2020" est déjà disponible sur Apple Music. Vous pouvez la retrouver ci-dessous. N'oubliez pas d'activer le 1080p sur la vidéo.