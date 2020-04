Bloomberg : l'iPhone 12 avec une encoche plus petite, un HomePod moins cher

Ce n'est pas réellement une surprise, étant donné que toutes les rumeurs vont dans ce sens et que même une image a dévoilé l'information : l'iPhone 12 aura le droit à une encoche plus petite.



Cette fois-ci, c'est nos confrères de Bloomberg qui le confirme dans leurs prédictions, allant encore plus loin en précisant que le prochain smartphone de la Pomme partagera des similarités de design avec l'iPad Pro.



Du côté des accessoires, le site web confirme également qu'Apple travaille sur un HomePod plus petit, et donc moins cher, prévu pour cette année.

Un iPhone 12 avec une petite encoche

Bloomberg rapporte aujourd'hui que sur les quatre nouveaux modèles d'iPhone de la gamme iPhone 12, au moins deux auront le droit à un châssis redessiné avec des bords plats en acier inoxydable, des côtés plats et des coins plus arrondis comme le design actuel de l'iPad Pro.



C'est Ming-Chi Kuo qui, quelques semaines en arrière, déclarait que ce nouvel iPhone devrait prendre la "direction" de l'iPhone 4 dans son design. Reste désormais à savoir si tous les modèles auront le droit à ce rafraîchissement.



Ce n'est pas la seule chose à noter puisque l'encoche servant à Face ID devrait également être réduite, avec l'ambition de la supprimer totalement dans les années à venir.



C'est également attendu, mais la Pomme travaille sur la commercialisation dès cette année d'un HomePod moins cher, mais plus petit, et ainsi se rapprocher de ses concurrents.



Pour les AirTags, le site web dévoile qu'ils seront minces, petits et en forme de rondelle, vendus avec une pochette en cuir et un trousseau.



