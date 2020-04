GoodNotes 5 : l'app devient universelle iOS, iPadOS et MacOS

GoodNotes est désormais accessible via un achat universel sur iOS, iPadOS et MacOS. Voilà comment se présente la version du Mac App Store qui reçoit en fait la dernière avant de disparaitre pour laisser place à la même app grâce à Catalyst.



L'occasion de ne payer qu'une fois l'app de prise de notes à 8,99€.



GoodNotes se convertit à Catalyst d'Apple

GoodNotes Legacy sera bientôt donc supprimée, car la politique d'Apple nécessite que tout application universelle partage le même code et surtout le même bundle ID. Hors, il est impossible de changer l'identifiant d'une app déjà présente sur le store. La seule solution est de la supprimer puis d'en proposer une nouvelle.



Alors que les apps universelles sont une réalité depuis peu, certains développeurs ont déjà mis en place ce gros plus pour les utilisateurs. On ne paye qu'une fois une app ou un jeu pour l'avoir sur tous ses appareils.



Du coup, si vous avez acheté la version iOS, vous aurez droit de télécharger gratuitement la version macOS, quand Time Base Technology aura upload la nouvelle version sur Mac App Store. L'équipe de GoodNotes assure que seule une infime partie des clients a utilisé l'application Mac seule, sans les versions iPad / iPhone.



Pour le reste, l'app de prise de notes reste la même depuis la version 5.0 découverte l'an dernier qui apportait un nouveau design, l'ajout des dossiers, la recherche améliorée, la prise de notes manuscrites et autres comme le mode sombre !

