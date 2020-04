OnePlus 8 et 8 Pro officiels : 5G, 12 Go de RAM, écran 120 Hz...

Il y a 3 heures (Màj il y a 31 min)

Guillaume Gabriel

5

OnePlus vient de présenter officiellement ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Comme attendu, ils gagnent en vélocité par rapport à l'année dernière et tentent de se démarquer de la concurrence grâce à quelques nouveautés.



Ainsi, on retrouve le meilleur écran disponible sur le marché avec un affichage 120 Hz, mais également la tant attendue compatibilité 5G ainsi que la recharge sans fil ! Cette année cependant, le constructeur semble revoir à la hausse le prix de ses petits protégés.

Le OnePlus 8 Pro



Voici les caractéristiques principales du OnePlus 8 Pro :

Écran Super AMOLED : rafraîchissement 120 Hz ultra fluide, 6,78 pouces, format 19,8:9, définition QHD+ (3168 x 1440 pixels)

Retour haptique comme sur l’iPhone

Quadruple capteur photo à l’arrière dont un de 48 Mpx, ultra grand-angle de 48 mégapixels, téléobjectif x3 de 8 mégapixels, capteur de 5 mégapixels avec un « color filter »

Camera avant de 16 Mp

Des performances de premier plan avec une puce Snapdragon 855, 12 Go de RAM et un mode spécialement fait pour les jeux appelé FNATIC

8 ou 12 Go de RAM

128 ou 256 Go

Une batterie de 4510 mAh livrée avec un chargeur Warp Charge 30T, compatible recharge sans fil

Compatible 5G et Wi-Fi 6

Trois coloris : Noir, Bleu, Vert

Certification IP68

Le OnePlus 8 Pro coûte 899 euros en 8 / 128 Go et 999 euros en 12 / 256 Go. On peut déjà le commander sur Amazon.

Le OnePlus 8



Voici les caractéristiques principales du OnePlus 8 :

Écran AMOLED : rafraîchissement 90 Hz, 6,55 pouces, format 20:9,définition Full HD+

Retour haptique comme sur l’iPhone

Triple capteur photo à l’arrière dont un de 48 Mpx, ultra grand-angle de 16 mégapixels, capteur avec objectif macro de 2 mégapixels

Camera avant de 16 Mp

Snapdragon 865

8 ou 12 Go de RAM

128 ou 256 Go

Une batterie de 4300 mAh

Compatible 5G et Wi-Fi 6

Trois coloris : Noir, Bleu, Vert

Le OnePlus 8 coûte 699 euros en 8 / 128 Go et 799 euros en 12 / 256 Go. On peut déjà l’acheter sur Amazon.



La video de promotion :

Bullets Wireless Z

Outre ses téléphones, OnePlus a aussi présenté les Bullets Wireless Z, des écouteurs sans fil. Ils sont compatibles Google Assistant, Bluetooth 5.0 et offre 10 heures d'autonomie en 10 minutes de recharge. Prix : 49,95€. Un prix intéressant pour des sans fil.