Selon Microsoft, l'iPad ne remplace pas un PC pour travailler

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Récemment, Apple a présenté une nouvelle version de son iPad Pro avec un scanner LiDAR, une double caméra arrière, sa puce A12Z Bionic et son nouveau Smart Keyboard appelé Magic Keyboard.



Un monstre de puissance qui combine confort d'utilisation avec l'achat du fameux clavier, et utilisation du tactile grâce au Pencil de la Pomme.



Seulement, selon Microsoft, on est loin d'égaler un PC pour le travail, ce qui laisse penser à de la mauvaise foi...

Microsoft pense que l'iPad ne remplace pas le PC

C'est les propos de Jared Spataro, responsable de Microsoft 365, qui ont fait grand bruit lors d'une interview avec The Verge :

Les gens le reconnaissent : essayer d’utiliser un iPad pour travailler à la maison ne fonctionnera pas. Le format du PC est important et vous pouvez voir cette donnée dans tout, de la chaîne d’approvisionnement à ce qui se passe avec les appareils.

Pourquoi un tel discours ? Ce dernier a pris l'exemple du confinement, et donc du télétravail, qu'il suggère bien plus facile avec un PC qui embarque les outils de Microsoft comme Office ou encore Teams pour les échanges avec les collègues.



Des propos assez étonnants, étant donné qu'Apple propose également sa suite et ce n'est pas les applis de discussion qui manquent sur l'App Store...



