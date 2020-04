Comment connecter vos manettes Joy-Con à votre Mac

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Bien souvent, lorsque l'on parle de confort de jeu sur des appareils iOS et sur des ordinateurs à la Pomme, on a tendance à penser à des manettes Bluetooth comme celles de la PlayStation 4 ou de la Xbox One.



Seulement, il faut savoir qu'il est également possible de connecter ses Joy-Con, provenant de la Nintendo Switch, à un Mac. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment faire !

Comment connecter ses Joy-Con de la Switch sur MacOS ?

Pour commencer, il vous faut éteindre totalement votre Nintendo Switch puis retirer les fameux Joy-Con de la console. Maintenant, dirigez-vous vers votre Mac pour vous assurer que le Bluetooth est bel et bien connecté. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit d'appuyer sur la Pomme d'Apple en haut à gauche -> Préférences Système -> Bluetooth. Laissez la fenêtre de préférences Bluetooth ouverte, puis appuyer sur le bouton d'appairage de l'un des contrôleurs Joy-Con : il s'agit du bouton où le contrôleur glisse dans le commutateur. Les lumières du Joy-Con devraient clignoter : retournez alors sur la fenêtre des préférences Bluetooth pour voir le fameux contrôleur s'afficher. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur Connecter et le tour est joué !

Voilà de quoi jouer plus confortablement sur votre MacBook ou iMac. Mais si vous avez une manette de PS4 ou Xbox One, allez voir notre tutoriel pour connecter une manette Sony ou Microsoft.