iPad Pro avec Magic Keyboard : les premières vidéos de prises en main

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

1

Le mois dernier, Apple a dévoilé son nouvel iPad Pro 2020 avec un scanner LiDAR, une double caméra arrière, sa puce A12Z Bionic et son nouveau Smart Keyboard appelé Magic Keyboard.



Une bien belle nouvelle pour les consommateurs qui attendaient cette mise à jour pour passer à la caisse et s'offrir une véritable tablette professionnelle puissante.



Si vous vous questionnez sur un éventuel achat, les premières vidéos de prises en main avec le fameux clavier débarquent sur le net, nous aidant à en savoir plus sur le produit.

Que vaut le Magic Keyboard avec l'iPad Pro ? Les premiers avis !

Au total, ce sont 6 vidéos qui ont vu le jour sur YouTube ce week-end, quelques chanceux qui ont eu la chance de mettre la main sur le Magic Keyboard avant la date prévue.



Ces vidéos offrent un premier aperçu du nouveau clavier avec son trackpad pour iPad Pro : visiblement, le tandem semble être excellent, avec quelques points clés à noter.



Le clavier pèse 600 grammes tandis que l'iPad Pro pèse 471 grammes et que le Smart Keyboard standard est autour de 300 grammes. Les vidéos font également le tour des principales fonctionnalités du Magic Keyboard comme le trackpad évidement mais aussi le nouveau mécanisme ou son inclinaison multiple, son installation ainsi que la conception de la charnière.



Vous pouvez le commander pour iPad Pro 2018 et 2020 sur Amazon.





Voici les fameuses vidéos :