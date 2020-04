Facebook Gaming : Le concurrent de Twitch va être lancé dans quelques heures sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Julien Russo

Aujourd'hui est un grand jour pour Facebook. Le réseau social de Mark Zuckerberg va lancer une nouvelle application dédiée spécialement au streaming de jeux. "Facebook Gaming" va être disponible dans quelques heures sur iOS et Android, au grand désespoir de Twitch, YouTube et Mixer.

Facebook Gaming devient accessible sur iOS et Android

C'est le New York Times qui a annoncé la nouvelle, le porte-parole de Facebook a confié au média américain qu'une nouvelle application qui va se concentrer spécifiquement sur l'univers gaming, va être publiée sur l'App Store et le Play Store au cours de la journée.

Le but de Facebook est de créer une expérience similaire à ce que propose déjà Twitch. Si l'idée d'une application est apparue, c'est principalement pour créer une distinction entre le réseau social et le streaming de jeu.

Avec l'arrivée de Facebook Gaming sur smartphone, l'objectif est de construire une communauté de passionnés de jeux vidéos et d'attirer les créateurs de contenus. Facebook souhaite détourner un maximum de streamers de Twitch et YouTube d'ici les prochains mois.



Ce que sait aussi le réseau social, c'est que le streaming de jeux, ça rapporte !

Les résultats financiers de Twitch ont certainement dû faire échos dans les bureaux de Facebook. Rien qu'avec les publicités diffusées l'année dernière, la plateforme d'Amazon a réalisé 300 millions de dollars. Bien sûr, c'est sans compter les abonnements aux chaines et les "Bits".

Pour les débuts de Facebook Gaming sur iPhone et smartphones Android, il n'y aura pas de publicité. Cependant, il y aura les "Stars", il s'agit d'une monnaie virtuelle qu'achètent les viewers pour les donner à leurs streamers favoris pendant les lives. À chaque fois que des stars sont achetées, Facebook se réserve une petite commission. C'est comme ça que Facebook Gaming génère de l'argent.



Depuis plusieurs semaines, une équipe de Facebook a été à la rencontre de plusieurs créateurs de contenus qui diffusent sur YouTube et Twitch. À chaque fois, des arguments et des promesses ont été mis en avant pour les motiver à abandonner leur activité sur la plateforme où ils sont, pour s'investir dans Facebook Gaming. Une méthode déjà pratiquée par Mixer (la plateforme de streaming de Microsoft), qui a proposé des contrats de plusieurs dizaines de millions d'euros à des streamers Twitch en 2019.

L'application Facebook Gaming proposera également la fonction "Go Live", il s'agit d'un "screen vidéo live" qui vous permettra de diffuser en direct vos sessions de jeux sur des applications iOS et Android.

Si cela ne pose pas de problème du côté de Google, cette fonction pourrait "bloquer" par rapport aux règles de l'App Store.

Facebook va-t-il arriver à ralentir la croissance du géant Twitch grâce à l'application "Facebook Gaming" ? À ce petit jeu, YouTube a essayé et a baissé les bras. Après plus de 4 ans d'existence de l'app "YouTube Gaming", la filiale de Google a préféré renoncer face à la domination de la plateforme de streaming d'Amazon, l'application a depuis été supprimée.