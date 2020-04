Sanofi travaille sur un dépistage de Covid-19 se servant d'un smartphone

Le gouvernement français souhaite qu'à partir du 11 mai, la vie des Français revienne progressivement à la normale. Bien sûr, cela sera possible uniquement si le nombre de nouveaux infectés et de décès quotidien diminue. Ce qui sera très important quand nous commencerons à retourner au travail et faire autre chose que des courses de première nécessité, c'est le port du masque et les dépistages dès que les premiers symptômes apparaitront. Il n'y a qu'en testant la population qu'on pourra exclure ceux qui auront été infectés par le Covid-19. Cependant, les tests seront certainement très limités... Mais heureusement cette collaboration va peut-être changer les choses !

Sanofi France s'associe avec une startup californienne

Et si nous faisions notre propre test à la maison sans l'aide de personne ? C'est ce que veut proposer Sanofi France le plus rapidement possible. L'entreprise a créé un partenariat avec Luminostics, une startup très prometteuse basée en Californie. Le but est simple, vous recevez à votre domicile un adaptateur à installer sur votre smartphone. Il s'agit en réalité d'un dépistage par prélèvement de salive ou d'échantillons respiratoires.

Au cours d'une interview, le président de Sanofi France a expliqué : "On le met dans un petit appareil connecté à un smartphone et, par électroluminescence, on voit si on est positif ou non au Covid-19".

L'analyse va durer environ 30 minutes (ou plus) et sera capable de vous donner un résultat positif ou négatif. Il deviendra facile de savoir si on est infecté ou non au Covid-19. Le tout sans se déplacer à l'hôpital ou dans un drive de dépistage.

Voici comment va se présenter l'accessoire, la startup californienne a proposé cette image pour se faire une idée. Sur iPhone comme sur un smartphone Android, le test de Covid-19 dépendra de l'optique de l'appareil photo. Pour analyser le prélèvement, cela se réalisera par signal chimioluminescent.

Si l'idée est extraordinaire, c'est principalement pour son accessibilité. Aujourd'hui, tout le monde possède un smartphone, qu'il soit un modèle d'entrée de gamme ou un haut de gamme, il y a toujours un appareil photo !

L'atout d'un tel système c'est que cela ne nécessite aucune intervention d'un professionnel. Vous aurez juste à suivre des indications que vous communiquera l'application qu'il faudra installer sur l'iPhone ou le smartphone Android.

D'après Olivier Bogillot le patron de Sanofi France, le développement est toujours en cours et si tout ce passe bien, ça devrait prendre encore quelques semaines avant une disponibilité au grand public.

