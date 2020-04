Voici la nouvelle publicité de l'iPad Pro avec le Magic Keyboard

Julien Russo

Ça y est, maintenant que le Magic Keyboard est commercialisé, Apple peut enfin commencer ses publicités mettant en avant le nouvel iPad Pro et son clavier avec trackpad et aux touches rétroéclairé. La firme de Cupertino a dévoilé une publicité absolument magnifique mettant en scène un oiseau aux couleurs de l'écran de l'iPad Pro.

Découvrez "Float"

Visiblement le tacle de Microsoft n'aura pas calmé le service marketing d'Apple qui compare toujours la puissance de l'iPad Pro avec celle d'un PC. Dans la dernière publicité nommée "Float", Apple montre le démarrage d'un iPad Pro 2020 avec le Magic Keyboard nouvelle génération. L'oiseau qui est visible tout le long de la vidéo est ébloui par l'écran aux couleurs magnifiques. Il faut dire que l'écran Liquid Retina a les couleurs les plus précises du marché et un taux de rafraichissement de 120 Hz. La luminosité de 600 Nits ajoute la petite touche qui permet d'atteindre la perfection telle qu'on a l'habitude avec les produits Apple.

La firme californienne met aussi en avant les nombreuses inclinaisons possibles pour un iPad Pro installé sur un Magic Keyboard. On peut apercevoir l'oiseau s'approcher de l'écran et l'iPad éviter le contact avec son bec.

Apple explique dans la description de la vidéo : "Voici le nouvel iPad Pro. Il est plus rapide que la plupart des ordinateurs portables et dispose de l'écran mobile le plus avancé jamais vu. Avec les appareils photo Wide et Ultra Wide Pro et le nouveau scanner LiDAR, la RA passe à la vitesse supérieure. Et il flotte sur un nouveau Magic Keyboard rétroéclairé avec trackpad."

Parce qu'on aime vous simplifier la vie et qu'on veut vous éviter de Shazamer la vidéo, la musique est "Dream Girl" de l'artiste Anna Of The North.