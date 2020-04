L'iPad Pro 5G avec miniLED repoussé à 2021

C'était le second modèle d'iPad Pro 2020, il n'arrivera finalement qu'en 2021. En effet, après avoir sorti l'iPad Pro 2020 et son scanner LIDAR, Apple préparait surtout une tablette avec un écran miniLED et la compatibilité 5G. Mais à priori, le projet a été décalé à 2021.

L'iPad Pro 2021 sera 5G et avec miniLED

En raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, Apple aurait donc reporté la sortie du premier iPad 5G à 2021. Economic Daily News rapporte que le produit devait initialement être lancé à l'automne, mais l'épidémie a logiquement interféré avec la feuille de route car la firme à la pomme a donné la priorité au lancement de l'iPhone 12 5G. Il s'agit du principal moteur de revenus et de bénéfices de l'entreprise. Les tests de production des iPhone 12 et iPhone 12 Pro ayant déjà pris du retard, alors Apple concentre toutes ses forces pour maintenir une sortie en septembre prochain avec un produit apportant une tonne de nouveautés comme un nouveau design, une encoche plus petite, la 5G, un écran 120 Hz, etc.



Selon les rumeurs, la future tablette devait être un iPad Pro de nouvelle génération, doté d'une pouce cellulaire 5G et d'une nouvelle technologie d'écran mini-LED. Bien qu'Apple ait déjà actualisé l'iPad Pro en mars dernier avec des fonctionnalités telles qu'un scanner LiDAR et une caméra ultra grand angle supplémentaire, la rumeur indiquait qu'une deuxième mise à jour arriverait à l'automne.



Les mini-écrans LED doivent offrir une meilleure luminosité et un meilleur contraste que les panneaux LCD typiques, sans les problèmes de rendement et de brûlure de l'OLED. On retrouve cela dans l'écran Pro Display XDR.



Côté réseau cellulaire, si Apple s'apprête à lancer quatre iPhones compatibles 5G cette année, avec des modems Qualcomm après avoir réglé un différend juridique de longue date l'an dernier, le premier iPad 5G utiliserait également les composants de Qualcomm.



Enfin, dans le futur iPad Pro 2021, on devrait trouver la nouvelle puce A14 gravée en 5nm, en lieu et place de la puce A12Z qui n'a rien de nouveau. Plusieurs grandes nouveautés qui pourraient empêcher les gens de craquer pour l'iPad Pro actuel et les forcer à patienter quelques mois supplémentaires.



