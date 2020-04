NativeConnect : L'application macOS qui va simplifier la vie des développeurs

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir

Si vous êtes développeurs iOS, iPadOS, watchOS, tvOS ou macOS vous connaissez forcément l'App Store Connect. Pour ceux qui ne sont pas dans l'univers incroyable du développement, il s'agit de l'endroit où un développeur gère son application qui est en ligne sur l'App Store. C'est ici où il voit les revenus, ajoute les notes des mises à jour, modifie le tarif de son app... L'application NativeConnect s'adresse justement aux centaines de milliers de développeurs qui souhaiteraient un moyen plus simple pour gérer leur application.

App Store Connect dans NativeConnect

Depuis 2018, Apple propose l'API de son service "App Store Connect". Cela permet d'accéder à tout le contenu que vous auriez si vous vous connectiez directement sur le site d'Apple.

Quand les développeurs de NativeConnect ont appris cela, ils se sont empressés de proposer un équivalent sous forme d'application.

C'est là qu'est née NativeConnect. Elle propose à quiconque qui possède une application sur l'App Store de tout gérer sans avoir besoin d'aller sur le site d'Apple. Cependant, cela a un coût !

Jusqu'à aujourd'hui, les développeurs proposaient leur application sous forme d'abonnement mensuel à un tarif fixe. Dès maintenant, il est proposé une licence que vous conservez à vie qui coûte 109,99€. Un prix qui parait énorme, mais qui est bien plus intéressant qu'un abonnement qui se renouvellement tous les mois.

Les promesses sont une application rapide, intuitive et fluide. NativeConnect vous permettra aussi de retrouver toutes les fonctionnalités d'App Store Connect directement depuis votre Mac, sans avoir besoin d'ouvrir votre navigateur internet et de vous rendre sur le site d'Apple.

La firme de Cupertino a trouvé le projet intéressant et a donné le feu vert pour une publication sur le Mac App Store il y a quelques heures.

Vadim Shpakovski, le fondateur a déclaré : "Tout d'abord, nous remercions l'équipe d'examen pour sa décision. NativeConnect utilise des API propriétaires pour accéder à certaines fonctionnalités de l'App Store Connect, et nous sommes heureux qu'Apple soit favorable et souhaite étendre la catégorie "Outils de développement" avec notre client léger pour leur service. Nous nous soucions profondément de la confidentialité. NativeConnect conserve toutes les données sensibles dans le conteneur Sandbox ainsi que dans le trousseau local, et ces données ne quitteront jamais votre Mac. Mais il a fallu un certain temps pour préparer tout le reste pour l'approbation. Et il semble que nous ayons bien fait nos devoirs.".

Ce que propose NativeConnect

L'application macOS propose énormément de choses aux développeurs comme la possibilité de modifier les métadonnées d'une application présente sur n'importe quel OS d'Apple. Vous pouvez en un clin d'oeil changer le nom, la description, le texte promotionnel, les notes pour une récente mise à jour... Les possibilités sont les mêmes que sur App Store Connect.

Au-delà des métadonnées, il vous sera aussi proposé de vérifier les statistiques de téléchargements de votre app, vous aurez toutes les informations détaillées. Sans oublier les revenus générés (possibilité de sélectionner une période souhaitée pour réaliser un bilan précis). Les avis que laissent les personnes qui ont téléchargé votre application seront aussi présents, vous pourrez même y répondre sans avoir besoin de passer par App Store Connect. NativeConnec va encore plus loin, puisqu'elle vous permet de générer des codes promotionnels quand vous souhaitez que quelqu'un télécharge gratuitement votre application.



NativeConnect c'est aussi une application qui sait s'adapter à ses utilisateurs. Parce que tout le monde ne maitrise pas l'anglais à la perfection, l'application a été traduite en plusieurs langues.

L'application est disponible au tarif de 109,99€. Une fois téléchargée, il n'y aura plus d'abonnement, excepté pour quelques fonctionnalités d'entreprises. Vous aurez à payer un abonnement de 4,49 euros par mois.

Télécharger NativeConnect à 109,99 €